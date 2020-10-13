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https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html
В МИД оценили действия Германии в ситуации с Навальным
Действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия, чтобы в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:02
2020-10-13T15:02
госпитализация алексея навального
александр шульгин
алексей навальный
нато
евросоюз
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
сирия
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в ситуации вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявили в МИД РФ, комментируя статью в газете Times of Malta с призывом ввести против РФ дополнительные санкции."Реальное положение дел имеет мало общего с описанной в статье ситуацией. С момента транспортировки Навального в Германию в отношении России было сделано множество голословных утверждений. Судя по всему, никаких доказательств по инциденту с ним, как в случае с семьей Скрипалей в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>, так и не будет предъявлено", - заявили в МИД."Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, а у нас в России. На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - говорится в сообщении МИД.В министерстве подчеркнули, что российское расследование случившегося с Навальным не может быть полным без четких и ясных ответов на запросы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлину</a> и ОЗХО."Нет реакции и на обращения по линии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - добавили в МИД.Обнаружение и идентификация лабораториями ФРГ, Франции и Швеции высокотоксичных веществ, которые на Западе называют "Новичок", "свидетельствует о том, что они давно хорошо известны в целом ряде стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, изучались там и нарабатывались с использованием высокотехнологического оборудования"."В некоторых из них, к примеру, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с А.Навальным. В этой связи вполне уместно напомнить, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химического оружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД РФ отметили, что в ситуации с Навальным Россия с самого начала вела себя максимально открыто."Такое поведение было бы нелогичным, если бы Навального действительно "отравили по поручению российских властей", - заключили в МИД.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579562758.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579548348.html
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https://ria.ru/20201012/navalnyy-1579453844.html
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, алексей навальный, нато, евросоюз, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, сирия, сша, берлин (город), в мире

В МИД оценили действия Германии в ситуации с Навальным

15:02 13.10.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявили в МИД РФ, комментируя статью в газете Times of Malta с призывом ввести против РФ дополнительные санкции.
"Реальное положение дел имеет мало общего с описанной в статье ситуацией. С момента транспортировки Навального в Германию в отношении России было сделано множество голословных утверждений. Судя по всему, никаких доказательств по инциденту с ним, как в случае с семьей Скрипалей в Солсбери, так и не будет предъявлено", - заявили в МИД.
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"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России. На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что российское расследование случившегося с Навальным не может быть полным без четких и ясных ответов на запросы Берлину и ОЗХО.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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"Нет реакции и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - добавили в МИД.
Обнаружение и идентификация лабораториями ФРГ, Франции и Швеции высокотоксичных веществ, которые на Западе называют "Новичок", "свидетельствует о том, что они давно хорошо известны в целом ряде стран НАТО и Евросоюза, изучались там и нарабатывались с использованием высокотехнологического оборудования".
"В некоторых из них, к примеру, в США выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с А.Навальным. В этой связи вполне уместно напомнить, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химического оружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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В МИД РФ отметили, что в ситуации с Навальным Россия с самого начала вела себя максимально открыто.
"Такое поведение было бы нелогичным, если бы Навального действительно "отравили по поручению российских властей", - заключили в МИД.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинАлексей НавальныйНАТОЕвросоюзГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСирияСШАБерлин (город)В мире
 
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