https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579548348.html

В Госдуме назвали возможную цель санкций против России из-за Навального

Целью согласованных Евросоюзом санкций по инциденту с Алексеем Навальным может быть дискредитация успехов российской науки из-за разработки вакцины от... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:00

2020-10-13T12:00

2020-10-13T12:00

госпитализация алексея навального

алексей навальный

елена панина

дмитрий песков

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Целью согласованных Евросоюзом санкций по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> может быть дискредитация успехов российской науки из-за разработки вакцины от коронавируса, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза единогласно одобрили предложение Германии и Франции о введении санкций по Навальному, их официальным оформлением займутся техслужбы Совета ЕС.Панина отметила, что в высказываниях Борреля на эту тему особенно шокируют заверения в "поддержке гражданского общества России", которому якобы помогут западные санкции. "По имеющейся в западных СМИ информации, санкции будут наложены на российские научные центры", - сказала Панина РИА Новости.Депутат считает, что замысел организаторов этой истории очевиден: "речь идет о дискредитации российской науки, о стремлении разорвать контакты научного сообщества России с коллегами в Европе".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579519222.html

Sergej Klassen России пора прекратить лебезить и оправдываться. Если уж запад безосновательно клевещет на Россию. России надо обосновать и воплотить в жизнь эти обвинения и клевету. Пора начать делать все то в чём её (Россию) обвиняют...-- вмешиваться, финанстровать, свергать и провоцировать. Мож тогда враги призадумаются. 29

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швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, елена панина, дмитрий песков, швеция, берлин (город), в мире