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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201013/metro-1579564318.html
Беспилотные поезда в казанском метро могут запустить до конца 2021 года
Компания "Трансмашхолдинг" открывает в Иннополисе центр компетенций по беспилотным технологиям и может запустить поезда с беспилотным управлением в казанском... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:15
2020-10-13T13:15
республика татарстан
иннополис (татарстан)
кирилл липа
рустам минниханов
андрей бокарев
трансмашхолдинг
казань
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Компания "Трансмашхолдинг" открывает в <a href="http://ria.ru/location_Innopolis_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Иннополисе</a> центр компетенций по беспилотным технологиям и может запустить поезда с беспилотным управлением в казанском метро до конца 2021 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> с руководством "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдинга</a>".В рамках предыдущей встречи в августе текущего года стороны протокольно закрепили основные направления совместной работы, в частности развитие в Татарстане беспилотных технологий на транспорте. Была создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли специалисты АО "Трансмашхолдинг", министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, МУП "Метроэлектротранс", исполкома <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, а также особой экономической зоны "Иннополис" и ПАО "Камаз". В данное время прорабатывается возможность организации беспилотного движения в метро Казани.Президент "Трансмашхолдинга" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bokarev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бокарев</a> также выразил уверенность в том, что специалисты "ТМХ" и университета Иннополис будут успешно взаимодействовать в части развития проекта беспилотного движения в метро Казани и создания современного программного обеспечения.Генеральный директор холдинга <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Lipa/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Липа</a> вкратце рассказал о проекте первого полностью беспилотного метрополитена в России на базе Казанского метрополитена. "Он заявил, что "Трансмашхолдинг" готов к реализации данного проекта, и до конца следующего года проект может быть внедрен в метро Казани. Кроме того, он сообщил, что в данное время АО "Трансмашхолдинг" ведет работу по получению статуса резидента ОЭЗ "Иннополис", - отмечает пресс-служба.Как сообщил проректор университета Иннополис Искандер Бариев, в ноябре этого года вуз организует стратегическую сессию по цифровизации для руководства "Трансмашхолдинга" (прогнозы в развитии технологий, основные технологии успешной цифровизации предприятий, передовые кейсы использования цифровых технологий в машиностроении). Кроме того, 280 сотрудников компании пройдут программу повышения квалификации в университете Иннополис.
https://ria.ru/20200924/moshennichestvo-1577723749.html
https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html
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иннополис (татарстан), кирилл липа, рустам минниханов, андрей бокарев, трансмашхолдинг, казань, экономика

Беспилотные поезда в казанском метро могут запустить до конца 2021 года

13:15 13.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрохожие у входа на станцию "Дубравная" казанского метрополитена
Прохожие у входа на станцию Дубравная казанского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Компания "Трансмашхолдинг" открывает в Иннополисе центр компетенций по беспилотным технологиям и может запустить поезда с беспилотным управлением в казанском метро до конца 2021 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с руководством "Трансмашхолдинга".
В рамках предыдущей встречи в августе текущего года стороны протокольно закрепили основные направления совместной работы, в частности развитие в Татарстане беспилотных технологий на транспорте. Была создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли специалисты АО "Трансмашхолдинг", министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, МУП "Метроэлектротранс", исполкома Казани, а также особой экономической зоны "Иннополис" и ПАО "Камаз". В данное время прорабатывается возможность организации беспилотного движения в метро Казани.
"В ходе сегодняшнего совещания было озвучено, что "Трансмашхолдинг" открывает в ОЭЗ "Иннополис" центр компетенций по беспилотным технологиям. Рустам Минниханов отметил, что "Трансмашхолдинг" успешно сотрудничает с Иннополисом, и выразил уверенность в том, что создание центра компетенций по беспилотным технологиям станет очередным шагом на пути углубления деловых контактов", - говорится в сообщении.
Президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев также выразил уверенность в том, что специалисты "ТМХ" и университета Иннополис будут успешно взаимодействовать в части развития проекта беспилотного движения в метро Казани и создания современного программного обеспечения.
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Генеральный директор холдинга Кирилл Липа вкратце рассказал о проекте первого полностью беспилотного метрополитена в России на базе Казанского метрополитена. "Он заявил, что "Трансмашхолдинг" готов к реализации данного проекта, и до конца следующего года проект может быть внедрен в метро Казани. Кроме того, он сообщил, что в данное время АО "Трансмашхолдинг" ведет работу по получению статуса резидента ОЭЗ "Иннополис", - отмечает пресс-служба.
Как сообщил проректор университета Иннополис Искандер Бариев, в ноябре этого года вуз организует стратегическую сессию по цифровизации для руководства "Трансмашхолдинга" (прогнозы в развитии технологий, основные технологии успешной цифровизации предприятий, передовые кейсы использования цифровых технологий в машиностроении). Кроме того, 280 сотрудников компании пройдут программу повышения квалификации в университете Иннополис.
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Республика ТатарстанИннополис (Татарстан)Кирилл ЛипаРустам МиннихановАндрей БокаревТрансмашхолдингКазаньЭкономика
 
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