Беспилотные поезда в казанском метро могут запустить до конца 2021 года
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрохожие у входа на станцию "Дубравная" казанского метрополитена
КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Компания "Трансмашхолдинг" открывает в Иннополисе центр компетенций по беспилотным технологиям и может запустить поезда с беспилотным управлением в казанском метро до конца 2021 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с руководством "Трансмашхолдинга".
В рамках предыдущей встречи в августе текущего года стороны протокольно закрепили основные направления совместной работы, в частности развитие в Татарстане беспилотных технологий на транспорте. Была создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли специалисты АО "Трансмашхолдинг", министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, МУП "Метроэлектротранс", исполкома Казани, а также особой экономической зоны "Иннополис" и ПАО "Камаз". В данное время прорабатывается возможность организации беспилотного движения в метро Казани.
"В ходе сегодняшнего совещания было озвучено, что "Трансмашхолдинг" открывает в ОЭЗ "Иннополис" центр компетенций по беспилотным технологиям. Рустам Минниханов отметил, что "Трансмашхолдинг" успешно сотрудничает с Иннополисом, и выразил уверенность в том, что создание центра компетенций по беспилотным технологиям станет очередным шагом на пути углубления деловых контактов", - говорится в сообщении.
Президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев также выразил уверенность в том, что специалисты "ТМХ" и университета Иннополис будут успешно взаимодействовать в части развития проекта беспилотного движения в метро Казани и создания современного программного обеспечения.
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Генеральный директор холдинга Кирилл Липа вкратце рассказал о проекте первого полностью беспилотного метрополитена в России на базе Казанского метрополитена. "Он заявил, что "Трансмашхолдинг" готов к реализации данного проекта, и до конца следующего года проект может быть внедрен в метро Казани. Кроме того, он сообщил, что в данное время АО "Трансмашхолдинг" ведет работу по получению статуса резидента ОЭЗ "Иннополис", - отмечает пресс-служба.
Как сообщил проректор университета Иннополис Искандер Бариев, в ноябре этого года вуз организует стратегическую сессию по цифровизации для руководства "Трансмашхолдинга" (прогнозы в развитии технологий, основные технологии успешной цифровизации предприятий, передовые кейсы использования цифровых технологий в машиностроении). Кроме того, 280 сотрудников компании пройдут программу повышения квалификации в университете Иннополис.