https://ria.ru/20201013/luna-1579558780.html

Эксперт рассказал, как России стать равным партнером США по освоению Луны

"Роскосмосу" и "Росатому" следует сконцентрироваться на создании ядерного космического буксира для доставки грузов к Луне, что позволит России стать... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:52

2020-10-13T12:52

2020-10-13T12:52

риа наука

россия

луна

андрей ионин

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатому</a>" следует сконцентрироваться на создании ядерного космического буксира для доставки грузов к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a>, что позволит России стать монополистом в этой области и равным партнером <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>, комментируя предстоящую <a href="https://ria.ru/20201012/buksir-1579337094.html" target="_blank">разработку в России ядерного буксира</a> для полетов к планетам Солнечной системы."Чтобы претендовать на важную роль, роль равноправного партнера в международной кооперации, нужно внести ключевой вклад в такой проект. Россия в проект <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> внесла вклад в виде опыта создания орбитальных станций и длительных пилотируемых полетов", - рассказал эксперт.Именно по этой причине, по его словам, Россия стала равноправным партнером, хотя США вложили и вкладывают в проект в 10 раз больше денег.По словам эксперта, для такого буксира хватило бы мощности в несколько сотен киловатт, а потребность в нем возникнет уже в 2025-2026 годах."Нужно все силы "Роскосмоса" и "Росатома" бросить именно на это", - считает Ионин.В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы. В рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" намечается потратить 4,2 миллиарда рублей.Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к серийному производству и коммерческому использованию.

https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html

https://ria.ru/20200816/1575824866.html

https://ria.ru/20190720/1556645598.html

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россия

луна

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, андрей ионин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"