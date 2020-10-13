https://ria.ru/20201013/luna-1579558780.html
Эксперт рассказал, как России стать равным партнером США по освоению Луны
"Роскосмосу" и "Росатому" следует сконцентрироваться на создании ядерного космического буксира для доставки грузов к Луне, что позволит России стать... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:52
2020-10-13T12:52
2020-10-13T12:52
риа наука
россия
луна
андрей ионин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатому</a>" следует сконцентрироваться на создании ядерного космического буксира для доставки грузов к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a>, что позволит России стать монополистом в этой области и равным партнером <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>, комментируя предстоящую <a href="https://ria.ru/20201012/buksir-1579337094.html" target="_blank">разработку в России ядерного буксира</a> для полетов к планетам Солнечной системы."Чтобы претендовать на важную роль, роль равноправного партнера в международной кооперации, нужно внести ключевой вклад в такой проект. Россия в проект <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> внесла вклад в виде опыта создания орбитальных станций и длительных пилотируемых полетов", - рассказал эксперт.Именно по этой причине, по его словам, Россия стала равноправным партнером, хотя США вложили и вкладывают в проект в 10 раз больше денег.По словам эксперта, для такого буксира хватило бы мощности в несколько сотен киловатт, а потребность в нем возникнет уже в 2025-2026 годах."Нужно все силы "Роскосмоса" и "Росатома" бросить именно на это", - считает Ионин.В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы. В рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" намечается потратить 4,2 миллиарда рублей.Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к серийному производству и коммерческому использованию.
https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html
https://ria.ru/20200816/1575824866.html
https://ria.ru/20190720/1556645598.html
4
россия
луна
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луна, андрей ионин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
"Роскосмосу
" и "Росатому
" следует сконцентрироваться на создании ядерного космического буксира для доставки грузов к Луне
, что позволит России стать монополистом в этой области и равным партнером США
.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин
, комментируя предстоящую разработку в России ядерного буксира
для полетов к планетам Солнечной системы.
"Чтобы претендовать на важную роль, роль равноправного партнера в международной кооперации, нужно внести ключевой вклад в такой проект. Россия в проект Международной космической станции
внесла вклад в виде опыта создания орбитальных станций и длительных пилотируемых полетов", - рассказал эксперт.
Именно по этой причине, по его словам, Россия стала равноправным партнером, хотя США вложили и вкладывают в проект в 10 раз больше денег.
"Если мы говорим о лунном проекте, то опять же американцы вносят основной финансовый вклад, разрабатывают элементы для окололунной станции, а Россия могла бы внести ключевой вклад в этот проект, если бы все силы бросила на создание многоразового космического ядерного буксира для транспортного снабжения на маршруте Земля-Луна-Земля".
Андрей Ионин
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского
По словам эксперта, для такого буксира хватило бы мощности в несколько сотен киловатт, а потребность в нем возникнет уже в 2025-2026 годах.
"Нужно все силы "Роскосмоса" и "Росатома" бросить именно на это", - считает Ионин.
В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы. В рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" намечается потратить 4,2 миллиарда рублей.
Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к серийному производству и коммерческому использованию.