https://ria.ru/20201012/buksir-1579337094.html

В России разработают ядерный буксир для полетов к другим планетам

Россия планирует потратить более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы, говорится в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:09

2020-10-12T03:09

2020-10-12T09:17

хочу стать космонавтом

россия

юрий урличич

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

москва

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Россия планирует потратить более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы, говорится в материалах "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" на <a href="http://rostender.info/category/tendery-roskosmos?gclid=EAIaIQobChMIjMyykYCu7AIVhrLVCh3P3AGiEAAYASAAEgJpDPD_BwE" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> госзакупок.В июле генеральный директор госкорпорации <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/">Дмитрий Рогозин</a></u> заявил об активной работе над этим проектом.В документах отмечено, что на аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" потребуется 4,2 миллиарда рублей.Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Urlichich/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Урличича</a>, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения летных испытаний. После этого планируется приступить к серийному производству и коммерческому использованию этого аппарата.

https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html

Ростислав Звягинцев Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники! (с) 142

Руслан Тлеуж Во-первых, этой суммы на разработку «ядерной энергоустановки мегаваттного класса» не хватит: она возрастёт в разы. Во-вторых, такой пепелац для полетов к другим планетам автоматического зонда не нужен: хватит существующих двигателей на химическом топливе или ионников. В-третьих, штука очень опасная: при аварии на этапе выкведения или на околоземной орбите - второй Чернобыль обеспечен. И в-четвёртых, вопрос: зачем? Россия с начала века не отправила НИ ОДНОГО зонда за пределы геостационарной орбиты, а тут такой замах! Это все равно что я, к примеру, не имея опыта восхождений на двухтысячники, завтра пойду покорять Эверест. 117

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий урличич, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва