https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html

Лоза резко ответил раскритиковавшей мужчин с низкой зарплатой Самбурской

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание актрисы Настасьи Самбурской о том, что она не стала бы связывать жизнь с мужчиной, который мало... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:40

2020-10-13T15:40

2020-10-13T15:40

шоубиз

настасья самбурская

юрий лоза

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Певец и композитор <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> прокомментировал высказывание актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о том, что она не стала бы связывать жизнь с мужчиной, который мало зарабатывает.<a href="https://newinform.com/252912-yurii-loza-predlozhil-kritikovavshei-bednykh-samburskoi-podelitsya-dengami" target="_blank">По мнению музыканта</a>, если у артистки много денег, то она может поделиться ими с теми, кто получает меньше.— Люди выполняют важную и нужную работу, но получают маленькую зарплату. Тот, кто считает, что много зарабатывает, может поделиться с теми, кто зарабатывает мало. И не о чем будет говорить, — заявил Юрий Лоза изданию "НьюИнформ".Ранее Анастасия Самбурская заявила в социальной сети, что <a href="https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html" target="_blank">не стала бы жить с пожарным</a>, так как его заработной платы хватит только на оплату ее коммуналки и парковки. Она также отметила, что никто не запрещает человеку выбрать профессию, которая смогла бы его обеспечить.

https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, юрий лоза