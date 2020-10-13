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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html
Лоза резко ответил раскритиковавшей мужчин с низкой зарплатой Самбурской
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание актрисы Настасьи Самбурской о том, что она не стала бы связывать жизнь с мужчиной, который мало... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:40
2020-10-13T15:40
шоубиз
настасья самбурская
юрий лоза
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Певец и композитор <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> прокомментировал высказывание актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о том, что она не стала бы связывать жизнь с мужчиной, который мало зарабатывает.<a href="https://newinform.com/252912-yurii-loza-predlozhil-kritikovavshei-bednykh-samburskoi-podelitsya-dengami" target="_blank">По мнению музыканта</a>, если у артистки много денег, то она может поделиться ими с теми, кто получает меньше.— Люди выполняют важную и нужную работу, но получают маленькую зарплату. Тот, кто считает, что много зарабатывает, может поделиться с теми, кто зарабатывает мало. И не о чем будет говорить, — заявил Юрий Лоза изданию "НьюИнформ".Ранее Анастасия Самбурская заявила в социальной сети, что <a href="https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html" target="_blank">не стала бы жить с пожарным</a>, так как его заработной платы хватит только на оплату ее коммуналки и парковки. Она также отметила, что никто не запрещает человеку выбрать профессию, которая смогла бы его обеспечить.
https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html
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настасья самбурская, юрий лоза

Лоза резко ответил раскритиковавшей мужчин с низкой зарплатой Самбурской

15:40 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание актрисы Настасьи Самбурской о том, что она не стала бы связывать жизнь с мужчиной, который мало зарабатывает.
По мнению музыканта, если у артистки много денег, то она может поделиться ими с теми, кто получает меньше.
— Люди выполняют важную и нужную работу, но получают маленькую зарплату. Тот, кто считает, что много зарабатывает, может поделиться с теми, кто зарабатывает мало. И не о чем будет говорить, — заявил Юрий Лоза изданию "НьюИнформ".
Ранее Анастасия Самбурская заявила в социальной сети, что не стала бы жить с пожарным, так как его заработной платы хватит только на оплату ее коммуналки и парковки. Она также отметила, что никто не запрещает человеку выбрать профессию, которая смогла бы его обеспечить.
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 04:31Шоубиз
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ШоубизНастасья СамбурскаяЮрий Лоза
 
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