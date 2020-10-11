https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html

Самбурская раскритиковала мужчин с низкой зарплатой

Актриса Настасья Самбурская, отвечая на вопросы в своем Instagram, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:52

2020-10-11T12:52

2020-10-11T14:42

шоубиз

россия

настасья самбурская

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a>, отвечая на вопросы в своем <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти замуж.Один из пользователей соцсети спросил у артистки, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Она отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, а за парковку — 20 тысяч. Кроме того, во время ремонта актриса снимает квартиру.В ответ Самбурская получила упрек, что, судя по ее ответам, настоящей любви не существует, а деньги — главная вещь в жизни.В свою очередь, она напомнила: "Полжизни <...> горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая: люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе".Она предложила не обвинять ее в меркантильности, а искать девушку "попроще, о которой надо заботиться". Также артистке напомнили, что многие не зарабатывают столько денег, сколько она. "Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?" — ответила Самбурская.Ранее Самбурская в своем Instagram заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200929/zarplata-1577920663.html

https://rsport.ria.ru/20200525/1571934571.html

Константин Е Больше всего в этой ситуации поражает то, что про всё это пишет федеральное СМИ. Пусть эта Самбурская выходит замуж за того, кого посчитает нужным, почему вообще хоть кого то это волновать должно...те, кого это волнует, пусть подпишутся на Самбурскую.. 243

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, настасья самбурская, общество