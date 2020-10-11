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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html
Самбурская раскритиковала мужчин с низкой зарплатой
Актриса Настасья Самбурская, отвечая на вопросы в своем Instagram, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:52
2020-10-11T14:42
шоубиз
россия
настасья самбурская
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a>, отвечая на вопросы в своем <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти замуж.Один из пользователей соцсети спросил у артистки, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Она отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, а за парковку — 20 тысяч. Кроме того, во время ремонта актриса снимает квартиру.В ответ Самбурская получила упрек, что, судя по ее ответам, настоящей любви не существует, а деньги — главная вещь в жизни.В свою очередь, она напомнила: "Полжизни &lt;...&gt; горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая: люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе".Она предложила не обвинять ее в меркантильности, а искать девушку "попроще, о которой надо заботиться". Также артистке напомнили, что многие не зарабатывают столько денег, сколько она. "Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?" — ответила Самбурская.Ранее Самбурская в своем Instagram заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200929/zarplata-1577920663.html
https://rsport.ria.ru/20200525/1571934571.html
Больше всего в этой ситуации поражает то, что про всё это пишет федеральное СМИ. Пусть эта Самбурская выходит замуж за того, кого посчитает нужным, почему вообще хоть кого то это волновать должно...те, кого это волнует, пусть подпишутся на Самбурскую..
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Кто Это?
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, настасья самбурская, общество

Самбурская раскритиковала мужчин с низкой зарплатой

12:52 11.10.2020 (обновлено: 14:42 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актриса Настасья Самбурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская, отвечая на вопросы в своем Instagram, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти замуж.
Один из пользователей соцсети спросил у артистки, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Она отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, а за парковку — 20 тысяч. Кроме того, во время ремонта актриса снимает квартиру.

"Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?" — отметила актриса.

В ответ Самбурская получила упрек, что, судя по ее ответам, настоящей любви не существует, а деньги — главная вещь в жизни.
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В свою очередь, она напомнила: "Полжизни <...> горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая: люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе".
Она предложила не обвинять ее в меркантильности, а искать девушку "попроще, о которой надо заботиться". Также артистке напомнили, что многие не зарабатывают столько денег, сколько она.
"Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?" — ответила Самбурская.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @samburskayaСкриншот сториз из инстаграма Натальи Самбурской за 11 октября 2020
Скриншот сториз из инстаграма Натальи Самбурской за 11 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @samburskaya
Скриншот сториз из инстаграма Натальи Самбурской за 11 октября 2020
Ранее Самбурская в своем Instagram заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.
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ШоубизРоссияНастасья СамбурскаяОбщество
 
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