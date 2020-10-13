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Горячая линия Минпросвещения займется экспертной работой с фейками
Горячая линия Минпросвещения РФ по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:37
2020-10-13T12:53
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сн_образование
сергей кравцов
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Горячая линия <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства.Министерство призывает родителей пользоваться официальными источниками информации: прежде всего сайтом Минпросвещения и сайтами региональных органов управления образования. Информация о работе школ, каникулярном времени и иных режимных мерах, принимаемых образовательными организациями, всегда общедоступна и открыта."Мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций, любые решения всегда общедоступны, и, если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то "знакомых", скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией... Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией", – приводит пресс-служба слова министра просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кравцова</a>.Он также отметил, что родительские чаты сегодня – важная среда коммуникации, "и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования". Однако, считает министр, именно там могут зарождаться слухи.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206575.html
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество

Горячая линия Минпросвещения займется экспертной работой с фейками

12:37 13.10.2020 (обновлено: 12:53 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Горячая линия Минпросвещения РФ по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства.
"Единая горячая линия министерства просвещения, запущенная с начала 2020 года и оказавшая за это время более 90 тысяч адресных консультаций родителям и педагогам, расширилась новым функционалом – экспертной работой с недостоверной информацией и помощью гражданам в борьбе с фейками", - говорится в сообщении.
Министерство призывает родителей пользоваться официальными источниками информации: прежде всего сайтом Минпросвещения и сайтами региональных органов управления образования. Информация о работе школ, каникулярном времени и иных режимных мерах, принимаемых образовательными организациями, всегда общедоступна и открыта.
"Мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций, любые решения всегда общедоступны, и, если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то "знакомых", скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией... Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией", – приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.
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Он также отметил, что родительские чаты сегодня – важная среда коммуникации, "и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования". Однако, считает министр, именно там могут зарождаться слухи.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовОбщество
 
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