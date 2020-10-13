Горячая линия Минпросвещения займется экспертной работой с фейками
12:37 13.10.2020 (обновлено: 12:53 13.10.2020)
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Горячая линия Минпросвещения РФ по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства.
"Единая горячая линия министерства просвещения, запущенная с начала 2020 года и оказавшая за это время более 90 тысяч адресных консультаций родителям и педагогам, расширилась новым функционалом – экспертной работой с недостоверной информацией и помощью гражданам в борьбе с фейками", - говорится в сообщении.
Министерство призывает родителей пользоваться официальными источниками информации: прежде всего сайтом Минпросвещения и сайтами региональных органов управления образования. Информация о работе школ, каникулярном времени и иных режимных мерах, принимаемых образовательными организациями, всегда общедоступна и открыта.
"Мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций, любые решения всегда общедоступны, и, если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то "знакомых", скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией... Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией", – приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.
Он также отметил, что родительские чаты сегодня – важная среда коммуникации, "и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования". Однако, считает министр, именно там могут зарождаться слухи.