https://ria.ru/20201013/liniya-1579555967.html

Горячая линия Минпросвещения займется экспертной работой с фейками

Горячая линия Минпросвещения РФ по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:37

2020-10-13T12:37

2020-10-13T12:53

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Горячая линия <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> по вопросам образования займется экспертной работой и помощью гражданам в борьбе с фейками, заявила пресс-служба ведомства.Министерство призывает родителей пользоваться официальными источниками информации: прежде всего сайтом Минпросвещения и сайтами региональных органов управления образования. Информация о работе школ, каникулярном времени и иных режимных мерах, принимаемых образовательными организациями, всегда общедоступна и открыта."Мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций, любые решения всегда общедоступны, и, если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то "знакомых", скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией... Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией", – приводит пресс-служба слова министра просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кравцова</a>.Он также отметил, что родительские чаты сегодня – важная среда коммуникации, "и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования". Однако, считает министр, именно там могут зарождаться слухи.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество