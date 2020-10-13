https://ria.ru/20201013/lavrov-1579622028.html

Лавров допустил возможность прекращения диалога России и Евросоюза

Москва может прекратить общение с Брюсселем, если западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:30

2020-10-13T17:30

2020-10-13T23:42

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

евросоюз

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Москва может прекратить общение с Брюсселем, если западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава российского МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> во время презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".В частности, отметил Лавров, Евросоюз ведет себя неподобающе в инциденте с Алексеем Навальным."Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике и какие нравоучительные сентенции звучали <...> о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным", — напомнил он.По словам министра, Москва хочет понимать, можно ли с учетом ситуации "хоть какой-нибудь бизнес" вести с Брюсселем. Хотя, подытожил Лавров, России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, "мерить себя тем самым аршином" и оглядываться на их оценки.Накануне глава МИД Финляндии <u><a href="http://ria.ru/person_pekka-khaavisto/">Пекка Хаависто</a></u> сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли "политического консенсуса" по антироссийским санкциям из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Технические органы займутся завершением процедуры, отметил, в свою очередь, верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.По информации французской газеты Le Monde, в санкционный список, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе сотрудников администрации президента России и структур госбезопасности.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня они разрешили перевезти Навального на лечение в <u><a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a></u>, поскольку на этом настаивали родственники. После этого основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ вскоре заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u>. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние Навального улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Спустя несколько недель создателя ФБК выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.Выводы ОЗХОНа прошлой неделе Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее немецкое правительство уверено, что заявление ОЗХО подтверждает отравление Навального субстанцией группы "Новичок". При этом в ФРГ признают, что она не входит в число запрещенных. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Как отмечали в МИД России, история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579518011.html

Мила Юрьева А вот это, правильно! 1293

Игорь Владимирович ДАВНО ПОРА!👍🏼 1271

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, евросоюз, политика