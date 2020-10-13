https://ria.ru/20201013/krym-1579613583.html

В Крыму отели и санатории усилят контроль за соблюдением "ковидных" мер

Отели и санатории Крыма усилят контроль за мерами дезинфекции и соблюдением масочного режима на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в республике,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:13

2020-10-13T17:13

2020-10-13T17:13

отели

республика крым

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Отели и санатории Крыма усилят контроль за мерами дезинфекции и соблюдением масочного режима на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в республике, сообщает пресс-служба Минкурортов региона.Здравницы и гостиницы также должны обеспечить контроль за социальной дистанцией и рециркуляцию воздуха в публичных местах.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, власти готовы оказать содействие объектам размещения в случае нехватки оборудования, средств дезинфекции."Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность гостей и жителей", — сказал Волченко. По его словам, до сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки."Если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия — это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности на срок до 90 дней", — подчеркнул министр.Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 158 жителей Крыма, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего заболели 6168 человек, выздоровели — 3533, скончались — 93. В стационарах на лечении находятся — 1695.

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)