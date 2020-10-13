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Туризм
https://ria.ru/20201013/krym-1579613583.html
В Крыму отели и санатории усилят контроль за соблюдением "ковидных" мер
Отели и санатории Крыма усилят контроль за мерами дезинфекции и соблюдением масочного режима на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в республике,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:13
2020-10-13T17:13
отели
республика крым
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Отели и санатории Крыма усилят контроль за мерами дезинфекции и соблюдением масочного режима на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в республике, сообщает пресс-служба Минкурортов региона.Здравницы и гостиницы также должны обеспечить контроль за социальной дистанцией и рециркуляцию воздуха в публичных местах.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, власти готовы оказать содействие объектам размещения в случае нехватки оборудования, средств дезинфекции."Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность гостей и жителей", — сказал Волченко. По его словам, до сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки."Если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия — это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности на срок до 90 дней", — подчеркнул министр.Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 158 жителей Крыма, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего заболели 6168 человек, выздоровели — 3533, скончались — 93. В стационарах на лечении находятся — 1695.
https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html
республика крым
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отели, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Крыму отели и санатории усилят контроль за соблюдением "ковидных" мер

17:13 13.10.2020
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкНа территории санатория у бухты Ласпи в Крыму
На территории санатория у бухты Ласпи в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Отели и санатории Крыма усилят контроль за мерами дезинфекции и соблюдением масочного режима на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в республике, сообщает пресс-служба Минкурортов региона.
Здравницы и гостиницы также должны обеспечить контроль за социальной дистанцией и рециркуляцию воздуха в публичных местах.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, власти готовы оказать содействие объектам размещения в случае нехватки оборудования, средств дезинфекции.
"Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность гостей и жителей", — сказал Волченко. По его словам, до сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки.
"Если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия — это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности на срок до 90 дней", — подчеркнул министр.
Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 158 жителей Крыма, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего заболели 6168 человек, выздоровели — 3533, скончались — 93. В стационарах на лечении находятся — 1695.
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