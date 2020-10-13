https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579599560.html

В России коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен почти на 90%

Коечный фонд для больных коронавирусом занят уже почти на 90 процентов, заявил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев на конференции "Пандемия 2020: вызовы,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:51

2020-10-13T15:51

2020-10-13T19:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Коечный фонд для больных коронавирусом занят уже почти на 90 процентов, заявил заместитель главы Минздрава <a href="http://ria.ru/person_oleg-gridnev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Гриднев</a> на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия"."Я могу вам озвучить статистику по стране. На сегодняшний день у нас 20 процентов всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20 процентов коечного фонда", — уточнил он.По его словам, в период первой волны пандемии отработана стационарная часть оказания помощи, а амбулаторная часть "значительно страдает".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579597141.html

Игорь Земский Давайте уже все носить маски, тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию, лишний раз не посещать места с большим скоплением народа 63

Имя Фамилия У маман лежала в коронавирусном отделении и ее лечили от коронавируса две недели и вылечили. А через три дня после ее выписки пришли результаты анализов, которые у нее брали перед тем как положить в больницу и они были отрицательными))) А деньги больница за нее получила))) 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество