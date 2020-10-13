https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579533683.html
Попова оценила ситуацию со школьным обучением во время пандемии
В большей части регионов России дети ходят в школу и осложнений из-за ситуации с COVID-19 нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:49
2020-10-13T10:49
2020-10-13T11:03
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В большей части регионов России дети ходят в школу и осложнений из-за ситуации с COVID-19 нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она пояснила, что эпидситуация позволила детям пойти в школу 1 сентября, необходимости держать их дома нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)