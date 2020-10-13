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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579531518.html
В России за сутки умерли 244 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 244 человека с COVID-19, за все время - 22 966, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:43
2020-10-13T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 244 человека с COVID-19, за все время - 22 966, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 58 человек умерли в Москве, 34 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, по девять – в Подмосковье и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 244 пациента с COVID-19

10:43 13.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. За сутки в РФ умерли 244 человека с COVID-19, за все время - 22 966, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 244 летальных случая… За весь период по России умерло 22 966 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 58 человек умерли в Москве, 34 – в Санкт-Петербурге, по девять – в Подмосковье и Ростовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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