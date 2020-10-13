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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579505902.html
Президент РАН назвал фактор победы над коронавирусом
Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:19
2020-10-13T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/">Александр Сергеев</a></u>.В августе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Его назвали "Спутник V", и летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза испытаний. Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны", процесс планируют завершить к 15 октября. Параллельно идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
Прочитай любую весеннюю статью про короновирус. Все они выходили со статистикой 0,5% летальности, а не 10%. Кому было выгодно уменьшать % смертности от короны? Почему РАН, работая за деньги налогоплательщиков не приводил правильные расчёты: зачем нужны такие спИцЕОлисты? Сейчас % летальности убрали из всех публикаций: стыдно обманывать? Есть другая статистика - напиши: твои эмоции меня не интересуют.
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Смертность от короновируса в стране более 22722*100/1310000=1,73%, при условии, что из 13592 вновь заразившихся все выживут (в США 2,75%). Умирает 1 из 58 человек. Почему сотрудники РАН писали весной этого года о 0,5% смертности, обманывая население страны? Это сейчас появились лекарства, методы лечения, медики, богатые... начали прививаться и смертность упала с 10% до 1,7%...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Президент РАН назвал фактор победы над коронавирусом

03:19 13.10.2020 (обновлено: 08:57 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять", — добавил он.
В августе Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Его назвали "Спутник V", и летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза испытаний.
Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны", процесс планируют завершить к 15 октября. Параллельно идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Сергеев (РАН)Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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