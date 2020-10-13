https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579505902.html

Президент РАН назвал фактор победы над коронавирусом

Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:19

2020-10-13T03:19

2020-10-13T08:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр сергеев (ран)

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/">Александр Сергеев</a></u>.В августе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Его назвали "Спутник V", и летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза испытаний. Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны", процесс планируют завершить к 15 октября. Параллельно идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

Владимир Михайлович Дзювин Прочитай любую весеннюю статью про короновирус. Все они выходили со статистикой 0,5% летальности, а не 10%. Кому было выгодно уменьшать % смертности от короны? Почему РАН, работая за деньги налогоплательщиков не приводил правильные расчёты: зачем нужны такие спИцЕОлисты? Сейчас % летальности убрали из всех публикаций: стыдно обманывать? Есть другая статистика - напиши: твои эмоции меня не интересуют. 25

Владимир Михайлович Дзювин Смертность от короновируса в стране более 22722*100/1310000=1,73%, при условии, что из 13592 вновь заразившихся все выживут (в США 2,75%). Умирает 1 из 58 человек. Почему сотрудники РАН писали весной этого года о 0,5% смертности, обманывая население страны? Это сейчас появились лекарства, методы лечения, медики, богатые... начали прививаться и смертность упала с 10% до 1,7%... 24

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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