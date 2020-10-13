https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579504312.html

Внучка рассказала о "воскрешении" дедушки с COVID-19 в Кузбассе

Родственница жителя Кемеровской области, который оказался жив после того, как его якобы похоронили в закрытом гробу из-за подтвержденного COVID-19, в беседе с... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:17

2020-10-13T02:17

2020-10-13T02:18

следственный комитет россии (ск рф)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Родственница жителя <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>, который оказался жив после того, как его якобы похоронили в закрытом гробу из-за подтвержденного <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" прокомментировала инцидент.Ранее местное телевидение <a href="https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579345150.html" target="_blank">показало</a> сюжет, где жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank">Ленинск-Кузнецкого района</a> рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание — оказалось, что дедушка жив. Утверждается, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом. Региональный минздрав проводит служебную проверку.Женщина подтвердила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у "покойного" выявили коронавирус. По ее словам, родственники не знают, кого закопали на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу.Внучка планирует добиваться компенсации за "моральные и материальные затраты".<a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> по региону проводит доследственную проверку после сообщений о халатности, из-за которой жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/smertnost-1579272331.html

https://ria.ru/20191019/1559964193.html

россия

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область, происшествия