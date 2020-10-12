https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579345150.html
Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом
Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:25
2020-10-12T08:25
2020-10-12T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ленинск-кузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости.</strong> Жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинск-Кузнецкого</a> района <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом."В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту халатности, из-за которого жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575454939.html
Олег Жайворонок
наша медицина на грань первобытной скатывается от жадности и не желания работать
91
Адам Ваксель
Спасибо, что не кремировали.
33
7
ленинск-кузнецкий район
кемеровская область
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости.
Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области
похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.
Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.
"В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.
Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту халатности, из-за которого жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"В октябре текущего года в территориальный следственный отдел поступило заявление директора пансионата для пожилых людей о халатности, допущенной медицинским персоналом при оказании помощи 80- и 71-летнему постояльцам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.