https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579345150.html

Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом

Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:25

2020-10-12T08:25

2020-10-12T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости.</strong> Жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинск-Кузнецкого</a> района <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом."В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту халатности, из-за которого жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575454939.html

Олег Жайворонок наша медицина на грань первобытной скатывается от жадности и не желания работать 91

Адам Ваксель Спасибо, что не кремировали. 33

7

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область, происшествия