Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579345150.html
Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом
Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:25
2020-10-12T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ленинск-кузнецкий район
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_254a9c99f9d7113741ec8160ff24f573.jpg
<strong>КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости.</strong> Жители села Шабаново <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинск-Кузнецкого</a> района <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом."В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту халатности, из-за которого жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575454939.html
наша медицина на грань первобытной скатывается от жадности и не желания работать
91
Спасибо, что не кремировали.
33
7
ленинск-кузнецкий район
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_9d66b57256d7bd4429114a48d0fb849d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область, происшествия

Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом

08:25 12.10.2020 (обновлено: 12:59 12.10.2020)
 
© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Guillermo Arias
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 окт - РИА Новости. Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.
Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:01
Правительство выделит регионам допсредства на выплаты по коронавирусу
"В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.
Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту халатности, из-за которого жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Похороны - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 16:56
Индианку нашли живой спустя неделю после ее похорон
"В октябре текущего года в территориальный следственный отдел поступило заявление директора пансионата для пожилых людей о халатности, допущенной медицинским персоналом при оказании помощи 80- и 71-летнему постояльцам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛенинск-Кузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния