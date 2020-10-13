Баку заявил о 42 погибших мирных жителях в Карабахе
11:22 13.10.2020 (обновлено: 11:46 13.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Число погибших с начала боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана составляет 42, раненых 206, разрушены 1479 домов, сообщает во вторник Генпрокуратура республики.
"Число погибших мирны жителей – 42, число раненых мирных жителей – 206, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 1479, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 66, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние – 241", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.