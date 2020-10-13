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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579539708.html
Баку заявил о 42 погибших мирных жителях в Карабахе
Число погибших с начала боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана составляет 42, раненых 206, разрушены 1479 домов, сообщает во вторник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:22
2020-10-13T11:46
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Число погибших с начала боевых действий в Карабахе мирных граждан <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> составляет 42, раненых 206, разрушены 1479 домов, сообщает во вторник Генпрокуратура республики.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
азербайджан
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Баку заявил о 42 погибших мирных жителях в Карабахе

11:22 13.10.2020 (обновлено: 11:46 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Число погибших с начала боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана составляет 42, раненых 206, разрушены 1479 домов, сообщает во вторник Генпрокуратура республики.
"Число погибших мирны жителей – 42, число раненых мирных жителей – 206, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 1479, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 66, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние – 241", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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