Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/kanikuly-1579623828.html
Родители выступили против продления школьных каникул из-за COVID-19
Нужно не продлевать каникулы школьникам для профилактики распространения коронавируса, а усиливать контроль за поведением взрослых, считает глава Национальной... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:39
2020-10-13T17:41
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_d1bdafb276dc8c2cf0fe9379b30cac72.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Нужно не продлевать каникулы школьникам для профилактики распространения коронавируса, а усиливать контроль за поведением взрослых, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю госпитализировано на 16,7% больше пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_44b6d94909f6a8345c989bea4a47ce58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Родители выступили против продления школьных каникул из-за COVID-19

17:39 13.10.2020 (обновлено: 17:41 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нужно не продлевать каникулы школьникам для профилактики распространения коронавируса, а усиливать контроль за поведением взрослых, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса.
"Надо организовать нормальный дальше учебный процесс, московские школы готовы к этому. В принципе, поэтому бы рекомендовал... больше ограничений вводить относительно взрослого населения, на улицах, в метро и так далее. Больше контроля за соблюдением всех норм уже принятых. А дети, не знаю, нужно ли этот момент еще продлевать, вряд ли нужно продлевать, по моему мнению", - рассказал Гусев РИА Новости.
Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за последнюю неделю госпитализировано на 16,7% больше пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:22Распространение нового коронавируса
Вирусологи оценили целесообразность длительных школьных каникул
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния