https://ria.ru/20201013/kanikuly-1579623828.html
Родители выступили против продления школьных каникул из-за COVID-19
Нужно не продлевать каникулы школьникам для профилактики распространения коронавируса, а усиливать контроль за поведением взрослых, считает глава Национальной... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:39
2020-10-13T17:39
2020-10-13T17:41
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Нужно не продлевать каникулы школьникам для профилактики распространения коронавируса, а усиливать контроль за поведением взрослых, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> объявил о двухнедельных каникулах для всех московских школьников с 5 по 18 октября в связи с распространением коронавируса.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю госпитализировано на 16,7% больше пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество