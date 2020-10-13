https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

Ученый связал гибель животных на Камчатке с изменением климата

Обильное цветение водорослей на Камчатке, которое называют одной из основных причин гибели морских животных, могло быть связано с изменением климата, сообщил... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:05

2020-10-13T11:05

2020-10-13T11:05

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Обильное цветение водорослей на Камчатке, которое называют одной из основных причин гибели морских животных, могло быть связано с изменением климата, сообщил журналистам начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М.В. Ломоносова</a> Александр Семенов."Такие явления на севере <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> редки, но американские исследования еще несколько лет назад предсказывали, что с потеплением климата будет больше "красных приливов" именно в северной части Тихого океана. Такие явления будут возникать чаще и чаще с повышением температуры воды", - сказал Семенов, приехавший на место в составе "научного десанта" из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По его словам, средняя температура за сентябрь на Камчатке выше нормы на 2-3 градуса, а в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> — на 4-5 градусов."Для температуры моря, которая гуляет от -1 до +14, +15 — это совершенно фантастическая дельта, которая очень сильно может влиять на экосистему в целом. Я связываю цветение воды с тем, что не было активного перемешивания воды, сильных течений, была хорошая температура, совпавшая с сезоном цветения этих водорослей", - отметил специалист.Группа московских исследователей в большей степени склоняется к природной версии причин ЧП, так как никаких антропогенных загрязнителей в пробах воды и грунта не найдено."Если бы был какой-то разлив удобрений, химикатов, ракетного топлива или чего-то еще, оно бы носило весьма локальный характер, потому что в воде вещества растворяются довольно быстро. ... Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяженное", - добавил ученый.Он также отметил, что морские животные умирали не единовременно, это происходило в течение длительно времени.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Впоследствии, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579426331.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579370156.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия