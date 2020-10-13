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https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579520753.html
Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
Учёные и представители надзорных органов отправились на западное побережье Камчатки, где так же, как и на востоке полуострова, зафиксирована массовая гибель... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:37
2020-10-13T09:37
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Учёные и представители надзорных органов отправились на западное побережье Камчатки, где так же, как и на востоке полуострова, зафиксирована массовая гибель морских организмов, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.Ранее о массовой гибели гидробионтов на западном побережье региона на своей странице в социальных сетях сообщил губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>. Он уточнил, что явление локальное. Однако, по мнению главы региона, это доказывает, что источником загрязнения не мог быть локальный техногенный объект в районе <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> на востоке полуострова.Он отметил, что на месте будут оперативно отобраны пробы воды, грунта, биоматериалы, что позволит дать объективную оценку сложившейся ситуации, а также выяснить насколько это связано с событиями, произошедшими в акватории Авачинского залива.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".Вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579426331.html
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579432171.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке

09:37 13.10.2020
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Надежда Егорова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Учёные и представители надзорных органов отправились на западное побережье Камчатки, где так же, как и на востоке полуострова, зафиксирована массовая гибель морских организмов, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
Ранее о массовой гибели гидробионтов на западном побережье региона на своей странице в социальных сетях сообщил губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он уточнил, что явление локальное. Однако, по мнению главы региона, это доказывает, что источником загрязнения не мог быть локальный техногенный объект в районе Петропавловска-Камчатского на востоке полуострова.
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"В районе Озерновского городского поселения (западное побережье Камчатки) тоже зафиксирован выброс рыбы и морских беспозвоночных. Сегодня туда оперативно отправился вертолет. В составе научной группы – сотрудники КамчатНИРО, ДВФУ, ФМБА, а также надзорные органы – прокуратура, Росприроднадзор", - сказал Кумарьков.
Он отметил, что на месте будут оперативно отобраны пробы воды, грунта, биоматериалы, что позволит дать объективную оценку сложившейся ситуации, а также выяснить насколько это связано с событиями, произошедшими в акватории Авачинского залива.
"У нас есть информация, что это локальные истории в отдельных местах западного побережья. И эти места все сейчас обследованы специалистами", - добавил врио министра.
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Вице-президент РАН Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые Дальневосточного федерального университета опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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