Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Учёные и представители надзорных органов отправились на западное побережье Камчатки, где так же, как и на востоке полуострова, зафиксирована массовая гибель морских организмов, сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
Ранее о массовой гибели гидробионтов на западном побережье региона на своей странице в социальных сетях сообщил губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он уточнил, что явление локальное. Однако, по мнению главы региона, это доказывает, что источником загрязнения не мог быть локальный техногенный объект в районе Петропавловска-Камчатского на востоке полуострова.
"В районе Озерновского городского поселения (западное побережье Камчатки) тоже зафиксирован выброс рыбы и морских беспозвоночных. Сегодня туда оперативно отправился вертолет. В составе научной группы – сотрудники КамчатНИРО, ДВФУ, ФМБА, а также надзорные органы – прокуратура, Росприроднадзор", - сказал Кумарьков.
Он отметил, что на месте будут оперативно отобраны пробы воды, грунта, биоматериалы, что позволит дать объективную оценку сложившейся ситуации, а также выяснить насколько это связано с событиями, произошедшими в акватории Авачинского залива.
"У нас есть информация, что это локальные истории в отдельных местах западного побережья. И эти места все сейчас обследованы специалистами", - добавил врио министра.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Вице-президент РАН Андрей Адрианов в понедельник заявил, что морских животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium. Ученые Дальневосточного федерального университета опровергли все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей, их токсин найден в пробах воды и желтой пены.