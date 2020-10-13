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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/johnsonjohnson-1579562443.html
В ВОЗ прокомментировали приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson, заявила, что безопасность при... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:04
2020-10-13T13:04
распространение нового коронавируса
аргентина
воз
johnson & johnson
бразилия
сша
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a>, заявила, что безопасность при исследованиях имеет решающее значение.Ранее компания Johnson&amp;Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается."Мы рады видеть, что разработчики вакцин обеспечивают научную достоверность испытаний и соблюдают стандартные указания и правила разработки вакцин", - добавил он.Ранее стало известно, что Johnson&amp;Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, Колумбии, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, Перу, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Чили и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579546058.html
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60
аргентина, воз, johnson & johnson, бразилия, сша, в мире

В ВОЗ прокомментировали приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson

13:04 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson, заявила, что безопасность при исследованиях имеет решающее значение.
Ранее компания Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 11:48Распространение нового коронавируса
Гинцбург прокомментировал приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson
"Безопасность – это главный вопрос при клинических испытаниях вакцин. Когда у участника испытаний возникает потенциально необъяснимое заболевание, которое может быть связано или не связано с исследуемой вакциной, расследование является строгой установленной практикой", - заявил РИА Новости представитель организации.
"Мы рады видеть, что разработчики вакцин обеспечивают научную достоверность испытаний и соблюдают стандартные указания и правила разработки вакцин", - добавил он.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаАргентинаВОЗJohnson & JohnsonБразилияСШАВ мире
 
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