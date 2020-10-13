https://ria.ru/20201013/johnsonjohnson-1579562443.html

В ВОЗ прокомментировали приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson, заявила, что безопасность при... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:04

2020-10-13T13:04

2020-10-13T13:04

распространение нового коронавируса

аргентина

воз

johnson & johnson

бразилия

сша

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a>, заявила, что безопасность при исследованиях имеет решающее значение.Ранее компания Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается."Мы рады видеть, что разработчики вакцин обеспечивают научную достоверность испытаний и соблюдают стандартные указания и правила разработки вакцин", - добавил он.Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, Колумбии, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, Перу, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Чили и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579546058.html

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аргентина

бразилия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, воз, johnson & johnson, бразилия, сша, в мире