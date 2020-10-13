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РИА Наука
https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html
Дороже и мощнее: Apple показала iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
Компания Apple показала семейство смартфонов iPhone 12. Новые модели производитель презентовал во время своей второй осенней презентации 2020 года, которая... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T21:10
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риа наука
apple iphone
apple ipad
apple
купертино
технологии
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> показала семейство смартфонов <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Новые модели производитель презентовал во время своей второй осенней презентации 2020 года, которая прошла в формате онлайн-трансляции из Apple Park.Начнем с дизайна. Корпус всех iPhone конца 2020 года теперь выполнен в стиле, напоминающим модели четвертого и пятого поколений. Угловатые грани, так любимые многими фанатами Apple, уже не первый год используются в <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> Pro, а теперь пришла пора редизайна смартфонов. Однако на месте остался спорный по меркам 2020 года экранный вырез, в котором спрятаны фронтальная камера, датчик FaceID и другие сенсоры. Не изменилась и квадратная площадка под основные камеры.Наконец-то смартфоны Apple смогут работать в мобильных сетях пятого поколения — в <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> сократили отставание от многочисленных конкурентов из мира <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, освоивших технологию 5G. Смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.Новые смартфоны получили дисплеи с матрицей OLED, яркость которых выросла до 1200 нит. Дисплей прикрыт стеклом Ceramic Shield, которое должно лучше выдерживать падения. Диагональ экран iPhone 12 составила 6,1 дюйма, 12 mini — 5,4 дюйма, 12 Pro — 6,1 дюйма, а 12 Pro Max — 6,5 дюйма.Все смартфоны построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который дебютировал в сентябре в планшете iPad Air 4. В Apple называют его самым быстром чипом, который когда-либо устанавливался в смартфоны. Процессор построен на 5-нм техпроцессе. Изменился и видеоускоритель, который стал на 50 процентов быстрее, чем тот, что использовался в A13. На презентации заявили, что на новых смартфонах можно получить графику уровня консолей.Базовый iPhone 12 и 12 mini довольствуются двумя основными камерами — основной и широкоугольной, каждая 12 Мп. Однако была увеличена диафрагма и использованы новые линзы в оптике. Старшие модели получили дополнительный третий сенсор — 12-Мп телевик с четырехкратным оптическим зумом. В Pro использован продвинутая оптическая стабилизация, достигаемая с помощью сдвига матрицы.В Apple заявили об улучшении ПО камеры: например, ночной режим лучше справляется с недостаточным освещением. Pro-версии получили лидар, который нужен для AR и VR. Кроме того, он будет использован смартфоном для более точной фокусировки.Сбылись прогнозы инсайдеров, предсказавших изъятие из комплекта поставки iPhone 12 зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое непопулярное решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку смартфона компактнее. Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками. Смартфон сможет распознавать совместимые аксессуары — например, кармашек для банковских карточек. А главное, появилась реверсивная зарядка.Пока известны цены на новинку только в США (без налоговых сборов в конкретном штате). Дешевле всего американскому покупателю обойдется iPhone 12 в базовой версии — от 799 долларов, 12 mini — 699 долларов. Модели с приставкой Pro значительно дороже. 6,1-дюймовая версия обойдется от 999 долларов, 6,5-дюймовая — от 1099 долларов. Новинки станут доступны для предзаказа в конце октября — начале ноября. В продажу сначала поступят 12 и 12 mini, а в середине ноября станут доступны для покупки уже 12 Pro и 12 Pro Max.
https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html
https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html
https://ria.ru/20200916/apple-1577298545.html
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купертино
РИА Новости
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apple iphone, apple ipad, apple, купертино, технологии

Дороже и мощнее: Apple показала iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max

21:10 13.10.2020 (обновлено: 23:38 13.10.2020)
 
© AppleiPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Компания Apple показала семейство смартфонов iPhone 12. Новые модели производитель презентовал во время своей второй осенней презентации 2020 года, которая прошла в формате онлайн-трансляции из Apple Park.
Начнем с дизайна. Корпус всех iPhone конца 2020 года теперь выполнен в стиле, напоминающим модели четвертого и пятого поколений. Угловатые грани, так любимые многими фанатами Apple, уже не первый год используются в iPad Pro, а теперь пришла пора редизайна смартфонов. Однако на месте остался спорный по меркам 2020 года экранный вырез, в котором спрятаны фронтальная камера, датчик FaceID и другие сенсоры. Не изменилась и квадратная площадка под основные камеры.
Apple HomePod mini - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 20:13РИА Наука
Apple показала новую умную колонку HomePod mini
Наконец-то смартфоны Apple смогут работать в мобильных сетях пятого поколения — в Купертино сократили отставание от многочисленных конкурентов из мира Android, освоивших технологию 5G. Смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.
Новые смартфоны получили дисплеи с матрицей OLED, яркость которых выросла до 1200 нит. Дисплей прикрыт стеклом Ceramic Shield, которое должно лучше выдерживать падения. Диагональ экран iPhone 12 составила 6,1 дюйма, 12 mini — 5,4 дюйма, 12 Pro — 6,1 дюйма, а 12 Pro Max — 6,5 дюйма.
Все смартфоны построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который дебютировал в сентябре в планшете iPad Air 4. В Apple называют его самым быстром чипом, который когда-либо устанавливался в смартфоны. Процессор построен на 5-нм техпроцессе. Изменился и видеоускоритель, который стал на 50 процентов быстрее, чем тот, что использовался в A13. На презентации заявили, что на новых смартфонах можно получить графику уровня консолей.
iPhone сегодня будет много, но ими Apple не ограничится - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
Все, кроме iPhone. Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации
Базовый iPhone 12 и 12 mini довольствуются двумя основными камерами — основной и широкоугольной, каждая 12 Мп. Однако была увеличена диафрагма и использованы новые линзы в оптике. Старшие модели получили дополнительный третий сенсор — 12-Мп телевик с четырехкратным оптическим зумом. В Pro использован продвинутая оптическая стабилизация, достигаемая с помощью сдвига матрицы.
В Apple заявили об улучшении ПО камеры: например, ночной режим лучше справляется с недостаточным освещением.
Pro-версии получили лидар, который нужен для AR и VR. Кроме того, он будет использован смартфоном для более точной фокусировки.
Сбылись прогнозы инсайдеров, предсказавших изъятие из комплекта поставки iPhone 12 зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое непопулярное решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку смартфона компактнее. Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками. Смартфон сможет распознавать совместимые аксессуары — например, кармашек для банковских карточек. А главное, появилась реверсивная зарядка.
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:09
Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России
Пока известны цены на новинку только в США (без налоговых сборов в конкретном штате). Дешевле всего американскому покупателю обойдется iPhone 12 в базовой версии — от 799 долларов, 12 mini — 699 долларов. Модели с приставкой Pro значительно дороже. 6,1-дюймовая версия обойдется от 999 долларов, 6,5-дюймовая — от 1099 долларов. Новинки станут доступны для предзаказа в конце октября — начале ноября. В продажу сначала поступят 12 и 12 mini, а в середине ноября станут доступны для покупки уже 12 Pro и 12 Pro Max.
 
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РИА НаукаApple iPhoneApple iPadAppleКупертиноТехнологии
 
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