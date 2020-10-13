https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html

Дороже и мощнее: Apple показала iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max

Компания Apple показала семейство смартфонов iPhone 12. Новые модели производитель презентовал во время своей второй осенней презентации 2020 года, которая... РИА Новости, 13.10.2020

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2020-10-13T23:38

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> показала семейство смартфонов <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Новые модели производитель презентовал во время своей второй осенней презентации 2020 года, которая прошла в формате онлайн-трансляции из Apple Park.Начнем с дизайна. Корпус всех iPhone конца 2020 года теперь выполнен в стиле, напоминающим модели четвертого и пятого поколений. Угловатые грани, так любимые многими фанатами Apple, уже не первый год используются в <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> Pro, а теперь пришла пора редизайна смартфонов. Однако на месте остался спорный по меркам 2020 года экранный вырез, в котором спрятаны фронтальная камера, датчик FaceID и другие сенсоры. Не изменилась и квадратная площадка под основные камеры.Наконец-то смартфоны Apple смогут работать в мобильных сетях пятого поколения — в <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> сократили отставание от многочисленных конкурентов из мира <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, освоивших технологию 5G. Смартфоны получили поддержку стандарта mmWave, который (в теории) дает максимальную скорость. Впрочем, сеть будет доступна не на всех рынках, в России 5G планируют массово запустить в городах-миллионниках не раньше 2024 года. Смартфон сам поймет, когда ему нужно соединение по 5G и доступно ли оно. В противном случае используется LTE.Новые смартфоны получили дисплеи с матрицей OLED, яркость которых выросла до 1200 нит. Дисплей прикрыт стеклом Ceramic Shield, которое должно лучше выдерживать падения. Диагональ экран iPhone 12 составила 6,1 дюйма, 12 mini — 5,4 дюйма, 12 Pro — 6,1 дюйма, а 12 Pro Max — 6,5 дюйма.Все смартфоны построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который дебютировал в сентябре в планшете iPad Air 4. В Apple называют его самым быстром чипом, который когда-либо устанавливался в смартфоны. Процессор построен на 5-нм техпроцессе. Изменился и видеоускоритель, который стал на 50 процентов быстрее, чем тот, что использовался в A13. На презентации заявили, что на новых смартфонах можно получить графику уровня консолей.Базовый iPhone 12 и 12 mini довольствуются двумя основными камерами — основной и широкоугольной, каждая 12 Мп. Однако была увеличена диафрагма и использованы новые линзы в оптике. Старшие модели получили дополнительный третий сенсор — 12-Мп телевик с четырехкратным оптическим зумом. В Pro использован продвинутая оптическая стабилизация, достигаемая с помощью сдвига матрицы.В Apple заявили об улучшении ПО камеры: например, ночной режим лучше справляется с недостаточным освещением. Pro-версии получили лидар, который нужен для AR и VR. Кроме того, он будет использован смартфоном для более точной фокусировки.Сбылись прогнозы инсайдеров, предсказавших изъятие из комплекта поставки iPhone 12 зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое непопулярное решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку смартфона компактнее. Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками. Смартфон сможет распознавать совместимые аксессуары — например, кармашек для банковских карточек. А главное, появилась реверсивная зарядка.Пока известны цены на новинку только в США (без налоговых сборов в конкретном штате). Дешевле всего американскому покупателю обойдется iPhone 12 в базовой версии — от 799 долларов, 12 mini — 699 долларов. Модели с приставкой Pro значительно дороже. 6,1-дюймовая версия обойдется от 999 долларов, 6,5-дюймовая — от 1099 долларов. Новинки станут доступны для предзаказа в конце октября — начале ноября. В продажу сначала поступят 12 и 12 mini, а в середине ноября станут доступны для покупки уже 12 Pro и 12 Pro Max.

https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html

https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html

https://ria.ru/20200916/apple-1577298545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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