https://ria.ru/20201013/grazhdanstvo-1579632515.html

Предоставление гражданства либо ВНЖ иностранцам за инвестиции в мире

РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:24

2020-10-13T18:24

2020-10-13T18:24

гражданство

справки

в мире

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<strong>Австралия</strong>В 2012 году в Австралии была <a href="https://www.goldenvisas.com/australia" target="_blank">введена виза</a>, позволяющая получить постоянное место жительства в стране взамен на инвестиции. Для ее получения необходимо инвестировать пять миллионов австралийских долларов. Из этих денег не более 60% может быть пожертвовано в нежилую недвижимость, облигации и акции, а минимум 10% - в венчурный капитал. Через четыре года заявитель и его семья могут перейти с временного проживания на постоянное. Гражданство можно получить после трех-четырех лет проживания в Австралии. <strong>Антигуа и Барбуда</strong>Существует несколько <a href="https://cip.gov.ag/investment-options/ndf/" target="_blank">вариантов</a> получения гражданства через инвестиции: взнос в Фонд национального развития в размере 100 тысяч долларов для одного заявителя или семьи из четырех или менее человек, для семьи из 5 или более человек - 125 тысяч долларов; <a href="https://cip.gov.ag/investment-options/real-estate/" target="_blank">покупка недвижимости</a> стоимостью не менее 400 тысяч долларов; <a href="https://cip.gov.ag/investment-options/business-investment/" target="_blank">инвестиции в бизнес</a> в размере не менее 1,5 миллиона долларов либо совместные инвестиции двух человек на общую сумму не менее пяти миллионов долларов; <a href="https://cip.gov.ag/investment-options/uwi-fund/" target="_blank">инвестиции</a> в Фонд Университета Вест-Индии в размере 150 000 долларов на семью из шести или более человек.<strong>Австрия</strong>Согласно Закону о гражданстве Австрии, что правительство может <a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005579" target="_blank">наградить</a> иностранных лиц гражданством в случае их выдающихся заслуг в развитии страны. Австрия официально <a href="http://www.castelligasse.at/Politik/Staatsbuerger/staatsbuerger.htm" target="_blank">предлагает бизнес-инвесторам</a> сразу же получить гражданство и паспорт ЕС без предварительного требования о проживании на основе инвестиций в страну. В рамках программы для получения гражданства необходимо вложить 10 миллионов евро в экономику страны.<strong>Болгария</strong> Болгария <a href="https://www.goldenvisas.com/bulgaria" target="_blank">предлагает вид на жительство</a> за счет инвестиций в государственные облигации на сумму около 512 тысяч евро. Портфель государственных облигаций рассчитан на инвестиционный период в пять лет. В конце пятилетнего периода инвестору будет возвращена полная сумма в размере 1 миллиона левов (511 292 евро) без начисленных процентов. Через пять лет инвесторы, участвующие в программе, могут подать заявление на получение болгарского гражданства. В случае увеличения инвестиций до 1 024 000 евро гражданство <a href="https://www.astons.com/citizenship-by-investment/bulgaria/" target="_blank">можно получить в течение двух лет</a>. <strong>Вануату</strong>В соответствии с "Законом о гражданстве" комиссия по гражданству Вануату <a href="https://vancitizenship.gov.vu/index.php/citizenship/types-of-citizenship" target="_blank">предоставляет гражданство инвестору</a> по Иммиграционному плану капитальных вложений. Сбор за подачу заявления <a href="https://vancitizenship.gov.vu/index.php/citizenship/fees-and-charges" target="_blank">составляет 250 долларов</a>, сбор за получение гражданства — 260 тысяч долларов, который вносится за заявителя, супруга (-у) и одного ребенка младше 18 лет. За еще одного ребенка в возрасте до 18 лет заявитель должен внести дополнительную плату в размере 19 250 долларов (на человека). Также заявитель может включать иждивенца в возрасте от 18 до 21 года при условии дополнительного сбора в размере 44 250 долларов (на человека). <strong>Великобритания</strong>Для инвесторов в стране <a href="https://www.gov.uk/tier-1-investor" target="_blank">существуют</a> специальная виза Tier 1 (инвестор). Для ее оформления заявитель должен иметь личные средства в размере от двух миллионов фунтов стерлингов на банковском счете в течение не менее трех месяцев до подачи заявления. За подачу заявления платят сбор в размере 1 623 фунта стерлингов. После получения визы приехать в Великобританию с визой Tier 1 (инвестор) человек может на срок не более 3 лет и 4 месяца. При инвестировании 10 миллионов фунтов стерлингов можно получить ПМЖ через два года, при инвестировании пяти миллионов фунтов стерлингов — через три года, при инвестировании двух миллионов фунтов стерлингов — через пять лет. <strong>Германия</strong>В Германии иностранцу может быть <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html" target="_blank">предоставлен трехлетний вид на жительство</a> при наличии экономической заинтересованности или региональной потребности. Оценка его соответствия условиям основана на устойчивости основной бизнес-идеи, предпринимательском опыте лица, размере задействованного капитала, влиянии на ситуацию с трудоустройством и обучением. Также важен его вклад в инновации и исследования. Ранее требовалось минимальное ограничение в 250 тысяч евро и создание не менее 5 рабочих мест, однако в настоящее время эти <a href="https://www.anwalt.de/rechtstipps/unternehmensgruendung-erhalt-der-deutschen-staatsbuergerschaft-fuer-nicht-eu-buerger-am-beispiel-gmbh_118292.html" target="_blank">условия отменены</a>. Гражданство может быть получено через 8 лет. <strong>Гренада</strong> Для получения гражданства в обмен на инвестиции<a href="https://www.cbi.gov.gd/national-transformation-fund/" target="_blank"> необходимо внести</a> в Национальный фонд трансформации не менее 200 тысяч долларов в зависимости от состава семьи либо <a href="https://www.cbi.gov.gd/grenada-real-estate/" target="_blank">купить недвижимость</a> стоимостью не менее 220 тысяч долларов. Недвижимость нельзя продавать в течение пяти лет после получения гражданства. <strong>Гонконг (специальный административный район Китая)</strong>В настоящее время доступна только <a href="https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/investment.html#firstTab" target="_blank">бизнес-иммиграция </a>на основании регистрации или покупки бизнеса. Конкретные суммы достаточных инвестиций закон не оговаривает. Обязательным является так называемый "тест одобрения". Значительная польза экономике Гонконга в целом. Лица, допущенные к <a href="https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/investment.html#lastTab" target="_blank">инвестициям</a> в качестве предпринимателей, получают разрешение на проживание сроком на два года, которое потом можно будет продлевать каждые три года. <strong>Испания</strong>В сентябре 2013 года в Испании был <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&tn=2&p=20200507" target="_blank">принят закон</a>, предоставляющий вид на жительство иностранным инвесторам. Для того, чтобы стать обладателем данного документа, необходимо <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074&p=20200507&tn=1#a27" target="_blank">приобрести</a> в стране недвижимость любого рода на сумму 500 тысяч евро, или же вложить сумму от 1 до 2 миллионов евро в экономику через инвестиции. Через пять лет лица, участвующие в инвестиционной программе, смогут получить в Испании постоянное место жительства. Обязательным условием для предоставления данного типа документа является наличие у соискателя стабильного дохода и отсутствие судимости. Получить гражданство могут лица, <a href="http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Nacionalidad.aspx" target="_blank">проживающие в стране 10 лет</a>. <strong>Ирландия</strong>Правительство Ирландии <a href="https://www.irelandinvestorvisa.com/#:~:text=To%20be%20eligible%20to%20apply,prior%20to%20their%20application%20date" target="_blank">предлагает</a> несколько инвестиционных программ получения вида на жительство. Инвестирование одного миллиона евро в одну или несколько ирландских компаний минимум на три года. Вложиться можно в новый или уже существующий бизнес, зарегистрированный в этой стране: важно, чтобы головной офис компании находился в Ирландии. При этом инвестиции должны быть направлены на поддержку или повышение уровня занятости.Вложение одного миллиона евро в инвестиционный фонд, одобренный ирландским правительством. Минимальный срок инвестиций — три года. Инвестиции в ирландский фонд недвижимости (Real Estate Investment Trusts, REIT) ы размере двух миллионов евро. Минимальный срок инвестиций — 3 года (полный возврат инвестиций — через 5 лет). Пожертвование 500 тысяче евро в благотворительный проект в области спорта, здравоохранения, культуры или образования. Инвестору выдается вид на жительство сроком на два года. Через два года инвесторы могут продлить свой вид на жительство в Ирландии еще на три года. После этого владельцы инвестиционной визы могут подавать заявление на продление своего вида на жительство в Ирландии каждые пять лет.Участники инвестиционной программы могут подать на получение гражданства. Для этого инвесторы-иммигранты должны проживать в Ирландии в течение четырех из пяти лет, непосредственно предшествующих подаче заявления.<strong>Кабо-Верде</strong>В Кабо-Верде нет официальной программы получения гражданства в обмен на инвестиции, но <a href="https://offshoreshield.globaltradersacademy.org/en/citizenship-by-investment/cape-verde/" target="_blank">законодательством</a> предусмотрено получение гражданства в обмен на значительные инвестиции в экономику. При этом конкретная сумма законом не оговаривается. По экспертным оценкам, сумма в 300 тысяч евро считается значительными инвестициями.<strong>Камбоджа</strong>Для получения гражданства требуется <a href="https://www.b2b-cambodia.com/articles/how-to-obtain-cambodian-citizenship/" target="_blank">инвестировать 1,25 миллиарда риелей</a> (около 312 500 долларов) в одобренный проект или пожертвовать 1 миллиард риелей или более в национальный бюджет.<strong>Канада</strong>В 2014 году была закрыта федеральная программа Канады для иммигрантов-инвесторов, однако в провинции Квебек <a href="http://www.cic.gc.ca/enGlIsh/immigrate/business/investors/index.asp" target="_blank">действуют собственные программы</a>. Для того, чтобы стать инвестором в Квебеке, кандидат должен иметь <a href="http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/businesspeople/applying-business-immigrant/three-programs/investors/index.html" target="_blank">законно приобретенное чистое состояние</a> в размере не менее двух миллионов канадских долларов, а также иметь как минимум двухлетний опыт управления и ведения бизнеса в течение пяти лет. Иммигрировать в Квебек могут лица, инвестирующие 1,2 миллиона канадских долларов на 5 лет под гарантии правительства Канады. Власти страны обязуются использовать эти средства для проектов, направленных на развитие экономики страны. Инвестор и его семья получают постоянное место жительства в Канаде, получить гражданство страны можно в том случае, если кандидат <a href="https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen/eligibility.html" target="_blank">проживал в стране 3 года</a> за последние 5 лет. <strong>Кипр</strong>С августа 2020 года на Кипре для получения гражданства <a href="https://www.astons.com/news/changes-to-the-cyprus-investment-programme-the-whole-family-under-a-single-application/" target="_blank">требовалось инвестировать</a> в недвижимость или бизнес на Кипре сумму в размере двух миллионов евро. В рамках инвестиций в бизнес необходимо было создать девять рабочих мест для граждан Кипра. Дополнительно требовалось пожертвовать 200 тысяч евро.Также Кипр <a href="https://immigrantinvest.com/en/insider/amendments-cyprus-investment-program/" target="_blank">предъявлял</a> определенные требования к самим инвесторам. 13 октября 2020 гожа стало известно, что Кипр с 1 ноября <a href="https://ria.ru/20201013/kipr-1579553392.html" target="_blank">отменит программу</a> предоставления гражданства в обмен на инвестиции. <strong>Латвия</strong>Получить <a href="https://likumi.lv/ta/id/68522-imigracijas-likums" target="_blank">пятилетний вид на жительство</a> в Латвии может гражданин любой страны, владеющий объектом недвижимости в Риге или крупных городах республики, стоимость которого составляет на момент приобретения не менее 250 тысяч евро, или имеющий не более двух объектов недвижимость в любом другом регионе Латвии общей стоимостью в не менее 250 тысяч евро При этом полная стоимость должна быть оплачена в безналичной форме. При первом запросе 5% от стоимости недвижимости необходимо <a href="https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/uzturesanas-termins.html" target="_blank">пожертвовать государству</a>. Также вид на жительство сроком на пять лет можно <a href="https://likumi.lv/ta/id/57512-pilsonibas-likums" target="_blank">получить</a> при осуществлении финансовых вложений в кредитное учреждение Латвии на сумму не менее 280 тысяч евро. Если иностранец постоянно проживал в Латвийской Республике с разрешением на временное проживание не менее 5 лет, то он имеет право получить постоянный вид на жительство. Получить гражданство страны можно путем натурализации при проживании на территории страны на протяжении пяти последних лет. При заполнении заявления о натурализации подписывается декларация об отсутствии гражданства другого государства. <strong>Мальта</strong>Для получения гражданства необходимо <a href="https://malta-citizenship.info/individual-investor-program-faq.html" target="_blank">инвестировать 500 тысяч евро</a> на пять лет (350 тысяч вкладывается в недвижимость и 150 тысяч в ценные бумаги). Кроме того, нужно сделать взнос в специальный фонд развития Мальты (безвозмездный): 650 тысяч евро - основной заявитель; 25 тысяч евро - супруг (а); 25 тысяч евро - иждивенец, не состоящий в браке ребенок до 18 лет; 50 тысяч евро - иждивенец, не состоящий в браке ребенок, 18-26 лет; 50 тысяч евро - родитель-иждивенец старше 55 лет. <strong>Молдова</strong>В 2017 году правительство страны <a href="http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371843&lang=2" target="_blank">приняло постановление</a> "О приобретении гражданства посредством инвестиций". Согласно документу, для приобретения гражданства минимальная сумма безвозвратного вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития составляет 100 тысяч евро, а минимальная сумма инвестиции, по меньшей мере, в одну из областей стратегического развития Республики Молдова составляет эквивалент 250 тысяч евро. <strong>Новая Зеландия</strong>Требуются <a href="https://www.immigration.govt.nz/knowledgebase/kb-question/kb-question-1108" target="_blank">инвестиции</a> в размере не менее 10 миллионов новозеландских долларов на срок не менее трех лет либо инвестиции в сумме не менее трех миллионов новозеландских долларов на срок от четырех лет. Каждый из вариантов имеет определенные требования к возрасту, знанию английского языка, деловому опыту, инвестиционным фондам и так далее. Инвестор и его семья <a href="https://www.harveylawcorporation.com/new-zealand-investor-visa-investor-1/" target="_blank">получают ВНЖ</a> на 3-4 года, <a href="https://www.harveylawcorporation.com/new-zealand-investor-visa-investor-2/" target="_blank">ПМЖ</a> через три или четыре года в зависимости от выбранной программы. <strong>Португалия</strong>С октября 2012 года в Португалии после внесения изменений в закон об иммиграции иностранные граждане имеют возможность стать обладателями так называемого "Золотого вида на жительство". Получить данный документ можно благодаря <a href="http://www.portugalglobal.pt/EN/General/Documents/GoldenResidencePermit.pdf" target="_blank">трем способам</a>: инвестиционные вложения на сумму равную одному миллиону евро или более, создание не менее 10 постоянных рабочих мест или покупка в стране недвижимости на сумму 500 тысяч евро и более.После внесения поправок в законы и постановления в 2015 году португальские власти установили дополнительные инвестиционные критерии для предоставления прав на жительство в Португалии в рамках программы "Золотая виза". Его стало можно получить в таких случаях: купив недвижимого имущества, построенного более 30 лет назад или расположенного в городских районах восстановления, для ремонта на общую сумму, равную или превышающую 350 тысяч евро; переведя капитал в размере 350 тысяч евро или выше для инвестирования в исследовательскую деятельность, проводимую государственными или частными научно-исследовательскими учреждениями, участвующими в национальной научной или технологической системе; предоставив капитальный трансфер в размере 250 тысяч евро или выше для инвестирования в художественную продукцию или поддержку искусства, для реконструкции или обновления национального наследия; перевести капитал на сумму, равную или превышающую 500 тысяч евро для приобретения акций инвестиционных фондов или венчурного капитала, предназначенного для капитализации малых и средних компаний.В феврале 2020 года парламент Португалии <a href="https://www.lusa.pt/article/4NJ4~~XHXqotHRYlwIfi5zMSZM5iuSI1/portugal-end-of-golden-visas-in-lisbon-porto-approved?fbclid=IwAR1jZ9E3jOxY_YiJvEunXFjAQ0-CVKNtous5NBh7lbBQynWpz3P0MvQr_8M" target="_blank">утвердил ограничение</a> на выдачу "Золотых виз" для инвестиций в недвижимость.С 2021 года ее получение будет <a href="https://www.essential-business.pt/2020/02/11/government-backtracks-on-golden-visa-restrictions/" target="_blank">ограничено инвестициями</a> в недвижимость только в муниципалитетах внутри страны или в автономных регионах Азорских островов и Мадейры. Через шесть лет после получения "Золотой визы" иностранный гражданин <a href="https://internationalresidency.com/residency/portugal" target="_blank">имеет право</a> подать на гражданство страны. <strong>Северная Македония</strong>Власти Северной Македонии <a href="https://www.diaspora.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/priracnik_podreden_mk.pdf" target="_blank">предлагают</a> гражданство иностранцам, инвестировавшим не менее 400 тысяч евро в экономику республики (за исключением общепита и торговли) и создавшим рабочие места для не менее 10 человек.<strong>Сент-Китс и Невис</strong>Гражданство страны можно получить, <a href="http://stkitts-citizenship.com" target="_blank">инвестировав</a> 150 тысяч долларов в Фонд устойчивого роста (SGF). Заявитель должен внести взнос в размере 150 тысяч долларов и 25 тысяч долларов за каждого дополнительного члена семьи. В рамках ограниченного по времени предложения, действующего до 31 декабря 2020 года, взнос для семьи из четырех человек будет снижен до 150 тысяч долларов. В качестве альтернативы заявители могут инвестировать от 200 до 400 тысяч долларов в один из утвержденных проектов недвижимости, срок владения которыми должен составлять семь лет. Процесс получения гражданства занимает от трех до четырех месяцев. Паспорт действителен в течение 10 лет, после чего может быть продлен. <strong>Сент-Люсия</strong>Инвестору <a href="https://www.cipsaintlucia.com/investment-opportunities" target="_blank">доступны несколько вариантов</a> получения гражданства: инвестиции в государственные облигации - минимальная сумма вложения 500 тысяч долларов; инвестиции в Национальный экономический фонд - минимальная сумма инвестиций 100 тысяч долларов; инвестиции в недвижимость — минимальная сумма 300 тысяч долларов; инвестиции в предприятие - минимальная сумма 3,5 миллиона долларов. До 31 декабря 2020 года доступен еще один вариант инвестирование: вложение минимум 250 тысяч долларов в специальные облигации, выпущенные для оказания помощи в борьбе с COVID-19.<strong>Сингапур</strong>Для получения вида на жительство необходимо <a href="https://passports.io/citizenship/singapore/investment-fund/sg3" target="_blank">инвестировать 2,5 миллиона</a> сингапурских долларов в определенный инвестиционный фонд. После двух лет постоянного проживания в Сингапуре возможно получения гражданства. <strong>Содружество Доминики</strong>Для получения гражданства <a href="https://www.dominicacitizenshipbyinvestment.com/" target="_blank">необходимо сделать взнос</a> в Фонд диверсификации экономики Доминики (EDF) в размере от 100 тысяч долларов в зависимости от состава семьи или купить недвижимости на сумму от 200 тысяч долларов (нельзя продавать 3 года после получения гражданства).<strong>США</strong>Программа иммиграции в США для инвесторов (EB-5) была <a href="https://eb5.ru/info/" target="_blank">разработана</a> Конгрессом США в 1990 году для привлечения финансовых средств зарубежных инвесторов в американскую экономику. Эта программа позволяет инвестору и его семье получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов (Грин карту) посредством инвестирования денежных средств в создание нового предприятия на территории США или в развитие уже существующего. 21 ноября 2019 года <a href="https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/24/2019-15000/eb-5-immigrant-investor-program-modernization" target="_blank">вступили</a> в силу изменения, внесенные в нее. Общие <a href="https://eb5.ru/info/visa-conditions/" target="_blank">требования программы</a>: инвестор должен доказать, что его капитал получен из законного источника; создать новое коммерческое предприятие в США; инвестировать не менее 1,8 миллиона долларов в новое коммерческое предприятие или 900 тысяч долларов в одну из целевых зон занятости, которые, как правило, охвачены проектами региональных центров; создать как минимум 10 рабочих мест с полной занятостью в течение двух лет; участвовать в активном управлении компанией. Инвестор <a href="https://eb5.ru/info/visa-process/" target="_blank">получает вид на жительство в США</a>, через два года приобретают статус постоянного жителя страны (ПМЖ). После пятилетнего срока с момента получения статуса ПМЖ инвестор и члены его семьи могут подать заявление на получение гражданства США. <strong>Турция</strong><a href="https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kilavuz_0.pdf" target="_blank">Турецкое гражданство</a> может быть получено иностранцем при покупке недвижимости в стране на сумму не менее 250 тысяч долларов, при условии, что она не будет продана в течение трех лет. После проведения оценки и предоставлении квитанций инвестор и члены его семьи получают полное гражданство. <strong>Черногория</strong> Для получения гражданства <a href="http://citizenbyinvestment.me/faq/" target="_blank">требуются инвестиции</a> в недвижимость в размере от 250 тысяч евро, также необходимо сделать пожертвование в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.<strong>Швейцария</strong>Вид на жительство без права работы в Швейцарии <a href="http://www.citizenshipconsultant.com/de/services/get-passport-and-citizenship-in-switzerland/" target="_blank">можно получить</a> на основании налоговых соглашений с кантонами (минимум 300 тысяч швейцарских франков или выше, в зависимости от швейцарского кантона в год в течение пяти лет до получения постоянного вида на жительство). Вид на жительство <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html" target="_blank">дается на один год</a>. Данный ВНЖ не дает права на работу или бизнес в Швейцарии. Через 10 лет проживания в Швейцарии можно получить постоянный вид на жительство, а еще через два года – гражданство и швейцарский паспорт. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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