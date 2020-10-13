https://ria.ru/20201013/gorbachev-1579633510.html
Жириновский обвинил Горбачева в разрушении страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал спектакль "Горбачев", премьера которого прошла в Театре наций. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:15
2020-10-13T18:15
2020-10-13T20:03
россия
антон деникин
театр наций
лдпр
михаил горбачев
владимир жириновский
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> раскритиковал спектакль "<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Горбачев</a>", премьера которого прошла в <a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Nacijj/" target="_blank" data-auto="true">Театре наций</a>."Зачем делать постановку о человеке, результатом деятельности которого стало разрушение страны? Зачем романтизировать это?" — написал он в Telegram.По его словам, этого куда больше заслуживают генералы Врангель, Корнилов и <a href="http://ria.ru/person_Anton_Denikin/" target="_blank" data-auto="true">Деникин</a>, которые стремились сберечь и защитить Россию.Ранее экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> признал, что сохранение Советского Союза сделало бы мир стабильнее.
https://ria.ru/20201006/gorbachev-1578332178.html
Александр Новиков
А вот по мне,Горбачев должен быть осужден,за разруху и хаос в стране,за семьи не получающие год зарплаты! Это был враг своего народа.
91
Corddamon
Да ладно, глупо говорить что он один разрушил. Если бы все были против, что бы он один сделал? Так же как не Сталин с Берией бегали по стране и расстреливали людей. Не Гитлер сжигал людей в концлагерях. Не Ленин делал революцию...
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон деникин, театр наций, лдпр, михаил горбачев, владимир жириновский, ссср, общество