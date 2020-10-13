https://ria.ru/20201013/frantsiya-1579551937.html

Эксперты рассказали, как изменится отдых на горнолыжных курортах Франции

Французские горнолыжные курорты активно готовятся к сезону, несмотря на действующие "ковидные" ограничения, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:00

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2020-10-13T14:00

туризм

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франция

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Французские горнолыжные курорты активно готовятся к сезону, несмотря на действующие "ковидные" ограничения, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52976.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Российские туристы пока не могут посещать страны ЕС, в том числе и Францию. Тем не менее, представители альпийских курортов надеются, что к зимнему сезону ситуация может поменяться, и гости из РФ смогут отдыхать во французских Альпах. Отечественные туроператоры также выражают готовность включиться в продажу и продвижение туров туда сразу же, как только это станет возможным.Цены в евро сохранились на уровне прошлого года, рассказывают представители французского турбизнеса. Некоторые курорты готовы делать скидки на размещение или ски-пассы.Серьезных ограничений по количеству катающихся не планируется. Тем более, что горные лыжи – активный вид спорта, предполагающий занятие на открытом воздухе в специальной форме, которая создает дополнительные барьеры (маски, перчатки, очки)."Подъемники во Франции – общественный транспорт. Сегодня нет ограничений по числу людей, перевозимых в нем, поэтому у нас не будет уменьшено количество мест на кресельных подъемниках и в гондолах. Главное для туриста – маска в очереди и во время подъема", – рассказала представитель курорта Мерибель Наталья Дублон.В помещении маска обязательна для всех туристов старше 11 лет, нарушители заплатят штраф в 135 евро. В частности, это средство защиты необходимо при перемещении на общественном транспорте – и на остановках, и в автобусах, и в очереди на подъемник, и на подъемниках. Также – в пунктах проката оборудования и горнолыжных школах (в помещении и во время общения отдыхающих с инструкторами), в общественных местах отеля, в том числе – при перемещении по ресторану. SPA, термы, рестораны будут работать, сообщили представители курортов. "В термальном центре с лета действуют новые правила: предварительное бронирование для ограничения числа посетителей одновременно. Ношение маски обязательно в кабинах, бутике, во время некоторых СПА процедур. Маска должна быть медицинской или из ткани в соответствии с нормами", – сообщил представитель одного из курортов Серр Шевалье.С поправкой на санитарно-гигиеническую безопасность этой зимой на курортах пройдут и все запланированные фестивали. Меры безопасности соблюдать будет несложно – большинство мероприятий традиционно проходит на улице.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, альпы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, франция