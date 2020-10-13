https://ria.ru/20201013/facebook-1579648312.html

Евреи в России поддержали запрет Facebook на публикации против Холокоста

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) поддержали инициативу Facebook ограничить публикации, отрицающие Холокост и предлагают руководству других социальных... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:46

2020-10-13T19:46

2020-10-13T19:46

религия и мировоззрение

совет раввинов европы

пинхас гольдшмидт

юрий каннер

новости - религия и мировоззрение

российский еврейский конгресс

израиль

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Российском еврейском конгрессе (РЕК) поддержали инициативу Facebook ограничить публикации, отрицающие Холокост и предлагают руководству других социальных сетей подумать о подобных мерах, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Социальная сеть Facebook в понедельник запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания. В компании ужесточили политику в отношении высказываний, разжигающих ненависть. В частности, запрещен "любой контент, который отрицает или искажает Холокост", а также "(использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов", отметили в пресс-службе Facebook.Решение продиктовано тем, что в мире участились случаи ксенофобских онлайн-атак. Также в компании обратили внимание на то, что молодое поколение не знает истинную историю холокоста. Так, например, по данным исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов."Я поддерживаю это решение. Для России это имеет большое значение, потому что в нашей стране нет наказания за отрицание холокоста. В Германии, Австрии за это предусмотрено уголовное преследование, но они были инициаторами холокоста", - сказал Каннер.Вместе с тем он отметил, что не видит необходимости вводить административное или уголовное преследование за отрицание холокоста."В России достаточно законодательных запретов, у нас часто привлекают за экстремизм, поэтому не думаю, что нам нужно уголовное наказание за отрицание холокоста. А вот владельцам других социальных сетей стоит быть социально ответственными, подумать о будущем и рассмотреть подобные возможности ограничений, чтобы соцсети не превращались в помойные ямы. Например, люди черпают из Facebook много информации, и видимо, компания хочет, чтобы фейковой информации было меньше", - подытожил представитель Российского еврейского конгресса.Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также поддержал решение Facebook. По его словам, во времена пандемии онлайн-антисемитизм и правый экстремизм в социальных сетях "возросли до нового уровня". "Facebook и другим интернет-платформам предстоит пройти долгий путь, чтобы остановить ненависть в социальных сетях. Еврейская жизнь должна быть защищена соответствующим образом как цифровом мире, так и в реальной жизни", - отметил глава Совета раввинов Европы.Ранее Мемориальный центр Яд Вашем (Израиль) поддержал решение руководства социальной сети Facebook по публикациям, содержащим антисемитский контент и отрицание холокоста, и призвал компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику.

https://ria.ru/20201004/genotsid-1578187552.html

https://ria.ru/20200903/facebook-1576694768.html

Andrei Shkuro Подгорает однако) 185

Иван Широн Про свободу слова рассказывают они...Но темы свободы словы выбирают тоже они. Одни можно обсуждать и вести дискусию другие нет 151

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израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет раввинов европы, пинхас гольдшмидт, юрий каннер, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, израиль