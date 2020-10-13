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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201013/facebook-1579648312.html
Евреи в России поддержали запрет Facebook на публикации против Холокоста
В Российском еврейском конгрессе (РЕК) поддержали инициативу Facebook ограничить публикации, отрицающие Холокост и предлагают руководству других социальных... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:46
2020-10-13T19:46
религия и мировоззрение
совет раввинов европы
пинхас гольдшмидт
юрий каннер
новости - религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
израиль
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Российском еврейском конгрессе (РЕК) поддержали инициативу Facebook ограничить публикации, отрицающие Холокост и предлагают руководству других социальных сетей подумать о подобных мерах, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Социальная сеть Facebook в понедельник запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания. В компании ужесточили политику в отношении высказываний, разжигающих ненависть. В частности, запрещен "любой контент, который отрицает или искажает Холокост", а также "(использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов", отметили в пресс-службе Facebook.Решение продиктовано тем, что в мире участились случаи ксенофобских онлайн-атак. Также в компании обратили внимание на то, что молодое поколение не знает истинную историю холокоста. Так, например, по данным исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов."Я поддерживаю это решение. Для России это имеет большое значение, потому что в нашей стране нет наказания за отрицание холокоста. В Германии, Австрии за это предусмотрено уголовное преследование, но они были инициаторами холокоста", - сказал Каннер.Вместе с тем он отметил, что не видит необходимости вводить административное или уголовное преследование за отрицание холокоста."В России достаточно законодательных запретов, у нас часто привлекают за экстремизм, поэтому не думаю, что нам нужно уголовное наказание за отрицание холокоста. А вот владельцам других социальных сетей стоит быть социально ответственными, подумать о будущем и рассмотреть подобные возможности ограничений, чтобы соцсети не превращались в помойные ямы. Например, люди черпают из Facebook много информации, и видимо, компания хочет, чтобы фейковой информации было меньше", - подытожил представитель Российского еврейского конгресса.Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также поддержал решение Facebook. По его словам, во времена пандемии онлайн-антисемитизм и правый экстремизм в социальных сетях "возросли до нового уровня". "Facebook и другим интернет-платформам предстоит пройти долгий путь, чтобы остановить ненависть в социальных сетях. Еврейская жизнь должна быть защищена соответствующим образом как цифровом мире, так и в реальной жизни", - отметил глава Совета раввинов Европы.Ранее Мемориальный центр Яд Вашем (Израиль) поддержал решение руководства социальной сети Facebook по публикациям, содержащим антисемитский контент и отрицание холокоста, и призвал компанию сделать все возможное, чтобы реализовать эту новую политику.
https://ria.ru/20201004/genotsid-1578187552.html
https://ria.ru/20200903/facebook-1576694768.html
Подгорает однако)
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Про свободу слова рассказывают они...Но темы свободы словы выбирают тоже они. Одни можно обсуждать и вести дискусию другие нет
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израиль
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совет раввинов европы, пинхас гольдшмидт, юрий каннер, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, израиль

Евреи в России поддержали запрет Facebook на публикации против Холокоста

19:46 13.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Российском еврейском конгрессе (РЕК) поддержали инициативу Facebook ограничить публикации, отрицающие Холокост и предлагают руководству других социальных сетей подумать о подобных мерах, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.
Социальная сеть Facebook в понедельник запретила публикацию постов, отрицающих Холокост, и другой антисемитский контент, объявила компания. В компании ужесточили политику в отношении высказываний, разжигающих ненависть. В частности, запрещен "любой контент, который отрицает или искажает Холокост", а также "(использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов", отметили в пресс-службе Facebook.
Решение продиктовано тем, что в мире участились случаи ксенофобских онлайн-атак. Также в компании обратили внимание на то, что молодое поколение не знает истинную историю холокоста. Так, например, по данным исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов.
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"Я поддерживаю это решение. Для России это имеет большое значение, потому что в нашей стране нет наказания за отрицание холокоста. В Германии, Австрии за это предусмотрено уголовное преследование, но они были инициаторами холокоста", - сказал Каннер.
Вместе с тем он отметил, что не видит необходимости вводить административное или уголовное преследование за отрицание холокоста.
"В России достаточно законодательных запретов, у нас часто привлекают за экстремизм, поэтому не думаю, что нам нужно уголовное наказание за отрицание холокоста. А вот владельцам других социальных сетей стоит быть социально ответственными, подумать о будущем и рассмотреть подобные возможности ограничений, чтобы соцсети не превращались в помойные ямы. Например, люди черпают из Facebook много информации, и видимо, компания хочет, чтобы фейковой информации было меньше", - подытожил представитель Российского еврейского конгресса.
Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт также поддержал решение Facebook.

"Мы очень рады, что руководство Facebook сделало первый шаг для решения давно существующей проблемы антисемитизма в интернете. Надеюсь, что это только начало", - говорится в сообщении пресс-службы Гольдшмидта.

По его словам, во времена пандемии онлайн-антисемитизм и правый экстремизм в социальных сетях "возросли до нового уровня". "Facebook и другим интернет-платформам предстоит пройти долгий путь, чтобы остановить ненависть в социальных сетях. Еврейская жизнь должна быть защищена соответствующим образом как цифровом мире, так и в реальной жизни", - отметил глава Совета раввинов Европы.
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Религия и мировоззрениеСовет раввинов ЕвропыПинхас ГольдшмидтЮрий КаннерНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессИзраиль
 
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