https://ria.ru/20201013/evropa-1579447831.html
В Европе собираются ввести новую систему разрешений на поездки
К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:10
2020-10-13T10:10
2020-10-13T12:47
туризм
коронавирус covid-19
туризм
авиакомпании
новости - туризм
великобритания
канада
европа
бразилия
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/how-to-use-etias-to-travel-to-europe" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран ЕС.Предполагается, что гостям из стран, включая США, Канаду, Бразилию, Великобританию, не являющихся членами ЕС, перед туром будет необходимо подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Система, аналогичная американской ESTA, проведет быструю проверку путешественников, прежде чем разрешить им въезд.Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.Авиакомпании должны будут проверить отметку перед посадкой на борт.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
великобритания
канада
европа
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, авиакомпании, новости - туризм, великобритания, канада, европа, бразилия, сша, виза
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, сообщает
Lonely Planet.
Граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран ЕС.
Предполагается, что гостям из стран, включая США, Канаду, Бразилию, Великобританию, не являющихся членами ЕС, перед туром будет необходимо подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Система, аналогичная американской ESTA, проведет быструю проверку путешественников, прежде чем разрешить им въезд.
Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.
Авиакомпании должны будут проверить отметку перед посадкой на борт.