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https://ria.ru/20201013/evropa-1579447831.html
В Европе собираются ввести новую систему разрешений на поездки
К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:10
2020-10-13T12:47
туризм
коронавирус covid-19
туризм
авиакомпании
новости - туризм
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бразилия
сша
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/how-to-use-etias-to-travel-to-europe" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран ЕС.Предполагается, что гостям из стран, включая США, Канаду, Бразилию, Великобританию, не являющихся членами ЕС, перед туром будет необходимо подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Система, аналогичная американской ESTA, проведет быструю проверку путешественников, прежде чем разрешить им въезд.Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.Авиакомпании должны будут проверить отметку перед посадкой на борт.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
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коронавирус covid-19, туризм, авиакомпании, новости - туризм, великобритания, канада, европа, бразилия, сша, виза

В Европе собираются ввести новую систему разрешений на поездки

10:10 13.10.2020 (обновлено: 12:47 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаспорта и визы
Паспорта и визы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, сообщает Lonely Planet.
Граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран ЕС.
Предполагается, что гостям из стран, включая США, Канаду, Бразилию, Великобританию, не являющихся членами ЕС, перед туром будет необходимо подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Система, аналогичная американской ESTA, проведет быструю проверку путешественников, прежде чем разрешить им въезд.
Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.
Авиакомпании должны будут проверить отметку перед посадкой на борт.
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