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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/etiket-1579606944.html
Британский эксперт рассказал о новых правилах этикета "COVID-эпохи"
Жизнь во время пандемии диктует новые правила этикета, однако правила хорошего тона не допускают агрессии даже по отношению к "ковид-диссидентам". О том, как... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:27
2020-10-13T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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<strong>ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Жизнь во время пандемии диктует новые правила этикета, однако правила хорошего тона не допускают агрессии даже по отношению к "ковид-диссидентам". О том, как вежливо попросить собеседника надеть маску и соблюдать дистанцию, а также о некоторых других тонкостях этикета "эпохи <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a>" корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.В ситуации, когда ваш собеседник не надевает маску или не держит безопасную социальную дистанцию, нужно проявлять тонкость и тактичность, убежден эксперт по этикету."В случае с маской я бы всегда формулировал просьбу так: "Есть ли у вас возможность надеть маску?" Я бы не стал говорить "Почему вы не в маске?" - это звучит очень агрессивно. Я бы всегда спрашивал именно "Есть ли у вас возможность надеть маску?" потому что, возможно, человек не может ее носить и у него есть очень веская причина для этого, которую вы не знаете", - сказал Хэнсон, добавив, что хотя с большой долей вероятности такой причины нет, человеку стоит дать возможность воспользоваться "презумпцией невиновности".В ситуации, когда собеседник подходит к вам слишком близко, по словам Хэнсона, стоит связать проблему недостаточной дистанции с собой, а не с ним."Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде "О, я должен вам дать побольше места" и на этих словах отступил бы назад. Я бы не стал вам говорить, что вы стоите слишком близко ко мне и выговаривать вам за это. Это никому не понравится. А так я даю вам понять, что забочусь о вас. Вообще хорошие манеры – это когда ты думаешь о других людях", - пояснил Хэнсон.Если вы не хотите идти на мероприятие, на котором соберется слишком много людей, то, считает эксперт, никаких проблем нет."Вы просто говорите, что не можете прийти. Это все, что вам нужно сказать, я бы не начинал злиться на кого-то или выговаривать кому-то, даже если знаю, что этот кто-то неправ. Как и в обычное время, когда вы отклоняете приглашение, вам не нужно распространяться на тему, почему вы не идете, особенно если вы не говорите с близким другом", - отметил Хэнсон.Если же вы все же пришли на вечеринку или в ресторан, то не стоит весь вечер говорить про коронавирус, а тем более – спорить с "ковид-диссидентами", если таковые обнаружатся за столом, считает глава The English Manner."Коронавирус – это большая тема, она больше, чем Brexit, больше, чем Трамп, больше, чем что-либо еще, так что было бы очень странно не обсуждать ее. Но с точки зрения психологического здоровья, может быть, всем хорошо бы немного отдохнуть и не говорить об этом. Так что если вы идете с друзьями в ресторан, то коснуться темы COVID можно, но весь вечер, наверное, говорить об этом не стоит. Согласно исследованиям, разговоры о болезни на фоне пандемии, постоянно присутствующей в нашей жизни помимо нашей воли, сказывается на психологическом состоянии людей. Но коронавирус - это не табуированная тема", - сказал эксперт.Спорить и переубеждать тех, кто в существование пандемии не верит, не стоит, убежден Хэнсон: "Ковид-диссиденты имеют право на свою точку зрения. Так что вы можете просто сказать: "Окей, Боб, ты имеешь право на свою точку зрения, я не согласен с тобой, но давай поговорим о чем-нибудь еще".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579597141.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Британский эксперт рассказал о новых правилах этикета "COVID-эпохи"

16:27 13.10.2020
 
© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / liudmilachernetska
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак. Жизнь во время пандемии диктует новые правила этикета, однако правила хорошего тона не допускают агрессии даже по отношению к "ковид-диссидентам". О том, как вежливо попросить собеседника надеть маску и соблюдать дистанцию, а также о некоторых других тонкостях этикета "эпохи COVID" корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.
"Что мне всегда нравилось в моей работе, и особенно в этом году, так это то, как этикет меняется со временем. Например, с коронавирусом изменилось то, как мы здороваемся с людьми. Этикет меняется: если бы мы вели себя так, как вели себя люди в Средневековье, это выглядело бы смешно. И мне нравится следить за моментом, за изменениями. Иначе было бы очень скучно", - признается Хэнсон, работающий, в том числе, и с клиентами в России.
В ситуации, когда ваш собеседник не надевает маску или не держит безопасную социальную дистанцию, нужно проявлять тонкость и тактичность, убежден эксперт по этикету.
"В случае с маской я бы всегда формулировал просьбу так: "Есть ли у вас возможность надеть маску?" Я бы не стал говорить "Почему вы не в маске?" - это звучит очень агрессивно. Я бы всегда спрашивал именно "Есть ли у вас возможность надеть маску?" потому что, возможно, человек не может ее носить и у него есть очень веская причина для этого, которую вы не знаете", - сказал Хэнсон, добавив, что хотя с большой долей вероятности такой причины нет, человеку стоит дать возможность воспользоваться "презумпцией невиновности".
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В ситуации, когда собеседник подходит к вам слишком близко, по словам Хэнсона, стоит связать проблему недостаточной дистанции с собой, а не с ним.
"Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде "О, я должен вам дать побольше места" и на этих словах отступил бы назад. Я бы не стал вам говорить, что вы стоите слишком близко ко мне и выговаривать вам за это. Это никому не понравится. А так я даю вам понять, что забочусь о вас. Вообще хорошие манеры – это когда ты думаешь о других людях", - пояснил Хэнсон.
Если вы не хотите идти на мероприятие, на котором соберется слишком много людей, то, считает эксперт, никаких проблем нет.
"Вы просто говорите, что не можете прийти. Это все, что вам нужно сказать, я бы не начинал злиться на кого-то или выговаривать кому-то, даже если знаю, что этот кто-то неправ. Как и в обычное время, когда вы отклоняете приглашение, вам не нужно распространяться на тему, почему вы не идете, особенно если вы не говорите с близким другом", - отметил Хэнсон.
Если же вы все же пришли на вечеринку или в ресторан, то не стоит весь вечер говорить про коронавирус, а тем более – спорить с "ковид-диссидентами", если таковые обнаружатся за столом, считает глава The English Manner.
"Коронавирус – это большая тема, она больше, чем Brexit, больше, чем Трамп, больше, чем что-либо еще, так что было бы очень странно не обсуждать ее. Но с точки зрения психологического здоровья, может быть, всем хорошо бы немного отдохнуть и не говорить об этом. Так что если вы идете с друзьями в ресторан, то коснуться темы COVID можно, но весь вечер, наверное, говорить об этом не стоит. Согласно исследованиям, разговоры о болезни на фоне пандемии, постоянно присутствующей в нашей жизни помимо нашей воли, сказывается на психологическом состоянии людей. Но коронавирус - это не табуированная тема", - сказал эксперт.
Спорить и переубеждать тех, кто в существование пандемии не верит, не стоит, убежден Хэнсон: "Ковид-диссиденты имеют право на свою точку зрения. Так что вы можете просто сказать: "Окей, Боб, ты имеешь право на свою точку зрения, я не согласен с тобой, но давай поговорим о чем-нибудь еще".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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