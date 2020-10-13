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Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия в отношениях. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:21
2020-10-13T09:21
хайко маас
москва
германия
украина
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия в отношениях."Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то на Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылкой восстановления доверия", - заявил Маас в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли восстановление динамики отношений РФ и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> до уровня 90-х-начала 2000-х годов.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201013/otnosheniya-1579505289.html
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москва
германия
украина
РИА Новости
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хайко маас, москва, германия, украина, в мире

Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией

09:21 13.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия в отношениях.
"Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то на Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылкой восстановления доверия", - заявил Маас в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли восстановление динамики отношений РФ и ФРГ до уровня 90-х-начала 2000-х годов.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
03:10
Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией
 
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