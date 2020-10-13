https://ria.ru/20201013/derevya-1579557339.html

В Москве в 2020 году чаще всего сажали липы и кизильник

Липа и кизильник стали самыми популярными деревом и кустарником среди москвичей в 2020 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:45

2020-10-13T12:45

2020-10-13T12:45

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Липа и кизильник стали самыми популярными деревом и кустарником среди москвичей в 2020 году, сообщается на официальном <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале</a> мэра и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник.Отмечается, что более 20 тысяч деревьев и почти 625 тысяч кустарников планируют высадить в Москве до конца года в рамках крупнейшей городской программы по озеленению "Миллион деревьев"."Согласно общей статистике акции "Миллион деревьев", чаще всего из кустарников в этом году сажали кизильник - 132 899 кустов посажено весной и еще 73 200 появится к концу года. Осенью его листья и плоды становятся темно-красными, поэтому он отлично подходит для создания живых изгородей, а из-за высокой устойчивости к газу и пыли это растение хорошо приживается в городе", - говорится в сообщении.Сообщается, что на втором месте по количеству посаженных кустов - спирея, с начала года в Москве появилось более 31 тысячи кустов, осенью их количество увеличится вдвое. На третьем месте — белый дерен, весной во дворах появилось почти 17 тысяч, а осенью прибавится еще 7,5 тысяч."Среди деревьев вот уже несколько лет на первом месте липа. Она зимостойкая и может прожить до 300 лет. Этим деревом постепенно заменяют городские тополя, чей пух часто становится причиной сезонной аллергии. С начала года в Москве посадили 429 лип, еще 372 будут радовать глаз с осени", - говорится в сообщении.Отмечается, что другими востребованными деревьями стали рябина и клен. Весной во дворах появилось 299 рябин и 262 клена. Осенью рябин станет в два раза больше, а к кленам добавится еще 180 деревьев. Кроме того, популярны голубая ель и березы."Во дворах по заявкам управ и по результатам голосования в проекте "Активный гражданин" появится 2599 деревьев и 196 089 кустарников, еще 339 794 кустарника создадут на дворовых территориях живую изгородь. Возле социальных объектов высадят 228 деревьев и пять тысяч кустарников", - говорится в сообщении.Уточняется, что продолжится реализация направления "Лунка в лунку", когда новые растения высаживают взамен утраченных. Благодаря ей появится 18 456 деревьев и 83 531 кустарник."Программа "Миллион деревьев" — один из самых масштабных городских проектов по озеленению, ее главная цель — сделать уютными дворы жилых домов, украсив их деревьями и кустарниками. Конечно, это еще и большой вклад в экологию города. Только прошедшей весной в рамках программы мы высадили более 11 тысяч деревьев и 365 тысяч кустарников. А всего за время ее существования — с 2013 года — было высажено свыше 126 тысяч деревьев и трех миллионов кустарников", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петра Бирюкова</a>.

https://ria.ru/20201009/radonezhskiy-1579117265.html

https://ria.ru/20200614/1572898855.html

https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, петр бирюков, москва, общество