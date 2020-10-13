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В Грозном ликвидировали двух боевиков
В Грозном ликвидировали двух боевиков, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:56
2020-10-13T09:35
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/">Грозном</a></u> ликвидировали двух боевиков, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.По его словам, сейчас спецоперация завершена. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Одиннадцатого октября в <a href="https://ria.ru/chr/">Чечне</a> ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">Ингушетии уничтожили трех боевиков</a> — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.Как докладывал в середине июня директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России. </em>
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грозный
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грозный, происшествия

В Грозном ликвидировали двух боевиков

08:56 13.10.2020 (обновлено: 09:35 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Грозном ликвидировали двух боевиков, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.

"В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас спецоперация завершена. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Одиннадцатого октября в Чечне ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в Ингушетии уничтожили трех боевиков — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ГрозныйПроисшествия
 
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