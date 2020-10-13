https://ria.ru/20201013/boeviki-1579516414.html

В Грозном ликвидировали двух боевиков

В Грозном ликвидировали двух боевиков, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:56

2020-10-13T08:56

2020-10-13T09:35

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/">Грозном</a></u> ликвидировали двух боевиков, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.По его словам, сейчас спецоперация завершена. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Одиннадцатого октября в <a href="https://ria.ru/chr/">Чечне</a> ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Серноводском районе. В конце августа в <a href="https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html" target="_blank">Ингушетии уничтожили трех боевиков</a> — сторонников ИГ*, при этом пострадали два силовика.Как докладывал в середине июня директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России. </em>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

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грозный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грозный, происшествия