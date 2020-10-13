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В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард"
В Оренбургском соединении РВСН до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард", сообщил во вторник министр обороны РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:43
2020-10-13T11:46
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
калужская область
безопасность
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Оренбургском соединении <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард", сообщил во вторник министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Кроме того, по его словам, завершено строительство в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, "что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки".
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ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, калужская область, безопасность

В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард"

11:43 13.10.2020 (обновлено: 11:46 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
Запуск новейшей ракеты Авангард. Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Оренбургском соединении РВСН до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард", сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард", - сказал он на селекторном совещании.
Кроме того, по его словам, завершено строительство в Калужской области, "что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки".
 
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Ракетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуКалужская областьБезопасность
 
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