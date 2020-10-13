https://ria.ru/20201013/avangard--1579544373.html

В Оренбургскую область поставят еще две ракеты "Авангард"

В Оренбургском соединении РВСН до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард", сообщил во вторник министр обороны РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:43

2020-10-13T11:43

2020-10-13T11:46

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

калужская область

безопасность

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Оренбургском соединении <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса "Авангард", сообщил во вторник министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Кроме того, по его словам, завершено строительство в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, "что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки".

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калужская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, калужская область, безопасность