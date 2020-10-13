https://ria.ru/20201013/armeniya-1579606038.html

Президент Армении назвал Россию надежным партнером

Президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу RT назвал Россию надежным партнером республики. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:22

2020-10-13T16:22

2020-10-13T16:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

армен саркисян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в интервью телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> назвал Россию надежным партнером республики.Как объяснил Саркисян, говоря о политике России на Кавказе, он основывается на нескольких важных принципах, на один из которых "недавно указал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>". По словам армянского президента, Путин заявил о подписанных с <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> договорах в политической и военной сферах и напомнил о членстве Армении в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>."Президент Путин отчетливо заявил, что (в России) сохранят приверженность положениям каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надежным партнером", - процитировали текст интервью в президентской пресс-службе.Саркисян также заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>. "Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", - приводит пресс-служба слова президент.Президент выразил также надежду, что в Карабахе будет установлено окончательное перемирие и на его основе стороны продвинутся в процессе урегулирования."Роль России очень велика… Конечно, важно, что есть площадка Минской группы ОБСЕ. Президенты стран-сопредседателей – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обратились к сторонам. Президент Трамп сейчас занят выборами, президент Макрон, представляя <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>, активно вовлечен (в процесс – ред.) и я хочу поблагодарить его. И конечно, роль России в этом вопросе особая", - цитирует Саркисяна его пресс-служба.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армен саркисян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире