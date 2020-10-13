Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/armeniya-1579606038.html
Президент Армении назвал Россию надежным партнером
Президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу RT назвал Россию надежным партнером республики. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:22
2020-10-13T16:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
армен саркисян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152461/51/1524615105_0:0:2742:1542_1400x0_80_0_0_57763be6a1fbc471e4e2d4f421ba2ca9.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в интервью телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> назвал Россию надежным партнером республики.Как объяснил Саркисян, говоря о политике России на Кавказе, он основывается на нескольких важных принципах, на один из которых "недавно указал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>". По словам армянского президента, Путин заявил о подписанных с <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> договорах в политической и военной сферах и напомнил о членстве Армении в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>."Президент Путин отчетливо заявил, что (в России) сохранят приверженность положениям каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надежным партнером", - процитировали текст интервью в президентской пресс-службе.Саркисян также заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>. "Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", - приводит пресс-служба слова президент.Президент выразил также надежду, что в Карабахе будет установлено окончательное перемирие и на его основе стороны продвинутся в процессе урегулирования."Роль России очень велика… Конечно, важно, что есть площадка Минской группы ОБСЕ. Президенты стран-сопредседателей – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обратились к сторонам. Президент Трамп сейчас занят выборами, президент Макрон, представляя <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>, активно вовлечен (в процесс – ред.) и я хочу поблагодарить его. И конечно, роль России в этом вопросе особая", - цитирует Саркисяна его пресс-служба.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
8
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152461/51/1524615105_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e9ae6a2579f24c66b6d1c33ac03df55a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, армен саркисян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Президент Армении назвал Россию надежным партнером

16:22 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу RT назвал Россию надежным партнером республики.
Как объяснил Саркисян, говоря о политике России на Кавказе, он основывается на нескольких важных принципах, на один из которых "недавно указал президент РФ Владимир Путин". По словам армянского президента, Путин заявил о подписанных с Ереваном договорах в политической и военной сферах и напомнил о членстве Армении в ОДКБ.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
"Президент Путин отчетливо заявил, что (в России) сохранят приверженность положениям каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надежным партнером", - процитировали текст интервью в президентской пресс-службе.
Саркисян также заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном. "Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", - приводит пресс-служба слова президент.
Президент выразил также надежду, что в Карабахе будет установлено окончательное перемирие и на его основе стороны продвинутся в процессе урегулирования.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
"Роль России очень велика… Конечно, важно, что есть площадка Минской группы ОБСЕ. Президенты стран-сопредседателей – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обратились к сторонам. Президент Трамп сейчас занят выборами, президент Макрон, представляя Европу, активно вовлечен (в процесс – ред.) и я хочу поблагодарить его. И конечно, роль России в этом вопросе особая", - цитирует Саркисяна его пресс-служба.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить8
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияАрмен СаркисянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния