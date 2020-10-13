Президент Армении назвал Россию надежным партнером
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу RT назвал Россию надежным партнером республики.
Как объяснил Саркисян, говоря о политике России на Кавказе, он основывается на нескольких важных принципах, на один из которых "недавно указал президент РФ Владимир Путин". По словам армянского президента, Путин заявил о подписанных с Ереваном договорах в политической и военной сферах и напомнил о членстве Армении в ОДКБ.
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"Президент Путин отчетливо заявил, что (в России) сохранят приверженность положениям каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надежным партнером", - процитировали текст интервью в президентской пресс-службе.
Саркисян также заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном. "Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", - приводит пресс-служба слова президент.
Президент выразил также надежду, что в Карабахе будет установлено окончательное перемирие и на его основе стороны продвинутся в процессе урегулирования.
"Роль России очень велика… Конечно, важно, что есть площадка Минской группы ОБСЕ. Президенты стран-сопредседателей – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обратились к сторонам. Президент Трамп сейчас занят выборами, президент Макрон, представляя Европу, активно вовлечен (в процесс – ред.) и я хочу поблагодарить его. И конечно, роль России в этом вопросе особая", - цитирует Саркисяна его пресс-служба.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.