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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201013/aktsiya-1579645034.html
У посольства России в Ереване прошла акция за независимость НКР
Акция с призывом признать независимость Нагорно-Карабахской республики прошла во вторник у здания посольства РФ в Ереване, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:30
2020-10-13T19:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости.</strong> Акция с призывом признать независимость <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> прошла во вторник у здания посольства РФ в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, сообщает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a>.Участники заявили, что такие акции будут проводиться перед зданиями всех дипломатических представительств, а первую активисты провели перед посольством России с учетом тесных стратегических отношений между двумя странами.Агентство отмечает, что собравшиеся поблагодарили руководство России "за усилия, направленные на прекращение кровопролитной войны", отметив, что "ожидают от России признания независимости Карабаха".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
Блин, ребята, своего Пашиняна чего не призываете признать НКР? Совсем с головой плохо? Там же ваши братья.
23
А чего перед Парламентом своим не провести?
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россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений
Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте
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россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

У посольства России в Ереване прошла акция за независимость НКР

19:30 13.10.2020
 
© Sputnik / StringerМирная акция перед посольством России в Армении
Мирная акция перед посольством России в Армении - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Stringer
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Акция с призывом признать независимость Нагорно-Карабахской республики прошла во вторник у здания посольства РФ в Ереване, сообщает Sputnik Армения.

"Несколько десятков граждан провели во вторник акцию перед зданием посольства России в Армении с призывом признать независимость Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

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Участники заявили, что такие акции будут проводиться перед зданиями всех дипломатических представительств, а первую активисты провели перед посольством России с учетом тесных стратегических отношений между двумя странами.
Агентство отмечает, что собравшиеся поблагодарили руководство России "за усилия, направленные на прекращение кровопролитной войны", отметив, что "ожидают от России признания независимости Карабаха".
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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