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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/vylety-1579491706.html
Армения заявила о 36 вылетах азербайджанской авиации в Карабахе за сутки
ВВС Азербайджана выполнили за сутки в зоне карабахского конфликта 36 боевых вылетов при поддержке турецкой авиации, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:51
2020-10-12T21:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> выполнили за сутки в зоне карабахского конфликта 36 боевых вылетов при поддержке турецкой авиации, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."ВВС Азербайджана под прикрытием авиации <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, при содействии воздушной разведки и пункта управления, применяя ударные беспилотники, выполнили 36 боевых вылетов", - сказал Ованнисян в ходе брифинга. Он напомнил, что в ходе эти вылетов был сбит азербайджанский штурмовик <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">СУ-25</a>.Кроме того, представитель минобороны сообщил, что за прошедший день были сбиты три беспилотника, подбиты три единицы бронетехники, "уничтожены 200 военнослужащих противника".Говоря о ситуации на линии соприкосновения 12 октября, Ованнисян завил, что Азербайджан вел наступательные действия по 3-4 направлениям, применив на Мартакертcком направлении тяжелую артиллерию. Он также сообщил, что азербайджанская диверсионная группа уже отброшена от города Гадрут, который находится под контролем Армии обороны Карабаха.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений
Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте
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минобороны армении, арцрун ованнисян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о 36 вылетах азербайджанской авиации в Карабахе за сутки

21:51 12.10.2020 (обновлено: 21:52 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. ВВС Азербайджана выполнили за сутки в зоне карабахского конфликта 36 боевых вылетов при поддержке турецкой авиации, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"ВВС Азербайджана под прикрытием авиации Турции, при содействии воздушной разведки и пункта управления, применяя ударные беспилотники, выполнили 36 боевых вылетов", - сказал Ованнисян в ходе брифинга. Он напомнил, что в ходе эти вылетов был сбит азербайджанский штурмовик СУ-25.Кроме того, представитель минобороны сообщил, что за прошедший день были сбиты три беспилотника, подбиты три единицы бронетехники, "уничтожены 200 военнослужащих противника".
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Говоря о ситуации на линии соприкосновения 12 октября, Ованнисян завил, что Азербайджан вел наступательные действия по 3-4 направлениям, применив на Мартакертcком направлении тяжелую артиллерию. Он также сообщил, что азербайджанская диверсионная группа уже отброшена от города Гадрут, который находится под контролем Армии обороны Карабаха.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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