Армения заявила о 36 вылетах азербайджанской авиации в Карабахе за сутки
21:51 12.10.2020 (обновлено: 21:52 12.10.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. ВВС Азербайджана выполнили за сутки в зоне карабахского конфликта 36 боевых вылетов при поддержке турецкой авиации, сообщил в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"ВВС Азербайджана под прикрытием авиации Турции, при содействии воздушной разведки и пункта управления, применяя ударные беспилотники, выполнили 36 боевых вылетов", - сказал Ованнисян в ходе брифинга. Он напомнил, что в ходе эти вылетов был сбит азербайджанский штурмовик СУ-25.Кроме того, представитель минобороны сообщил, что за прошедший день были сбиты три беспилотника, подбиты три единицы бронетехники, "уничтожены 200 военнослужащих противника".
Говоря о ситуации на линии соприкосновения 12 октября, Ованнисян завил, что Азербайджан вел наступательные действия по 3-4 направлениям, применив на Мартакертcком направлении тяжелую артиллерию. Он также сообщил, что азербайджанская диверсионная группа уже отброшена от города Гадрут, который находится под контролем Армии обороны Карабаха.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.