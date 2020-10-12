https://ria.ru/20201012/vybory-1579594736.html

Наблюдатели от СНГ: выборы в Таджикистане прошли демократично и свободно

Прошедшие выборы президента Таджикистана признаны демократичными и свободными, заявил журналистам председатель комитета Парламентского собрания России и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:50

2020-10-12T09:50

2020-10-13T15:30

парламентское собрание союза беларуси и россии

олег белоконев

снг

эмомали рахмон

белоруссия

таджикистан

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<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Прошедшие выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> признаны демократичными и свободными, заявил журналистам председатель комитета Парламентского собрания России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belokonev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белоконев</a>.Белоконев на выборах в Таджикистане в отсутствие генсека исполкома <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лебедева</a>, который не смог прибыть в республику, возглавлял миссию наблюдателей от СНГ.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%."Выборы президента Таджикистана проведены в соответствии с конституцией и законом о выборах президента Таджикистана и соответствуют принципам демократии", — заявил он.По его словам, выборы были открытыми, конкурентоспособными и обеспечили свободное волеизъявление граждан."Мы не зафиксировали нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Голосование проходило в спокойной обстановке при высокой активности граждан", — добавил он.

https://ria.ru/20200610/1572770726.html

белоруссия

таджикистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белоконев, снг, эмомали рахмон, белоруссия, таджикистан