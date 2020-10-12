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Наблюдатели от СНГ: выборы в Таджикистане прошли демократично и свободно
Прошедшие выборы президента Таджикистана признаны демократичными и свободными, заявил журналистам председатель комитета Парламентского собрания России и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:50
2020-10-13T15:30
парламентское собрание союза беларуси и россии
олег белоконев
снг
эмомали рахмон
белоруссия
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<strong>ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Прошедшие выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> признаны демократичными и свободными, заявил журналистам председатель комитета Парламентского собрания России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belokonev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белоконев</a>.Белоконев на выборах в Таджикистане в отсутствие генсека исполкома <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лебедева</a>, который не смог прибыть в республику, возглавлял миссию наблюдателей от СНГ.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%."Выборы президента Таджикистана проведены в соответствии с конституцией и законом о выборах президента Таджикистана и соответствуют принципам демократии", — заявил он.По его словам, выборы были открытыми, конкурентоспособными и обеспечили свободное волеизъявление граждан."Мы не зафиксировали нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Голосование проходило в спокойной обстановке при высокой активности граждан", — добавил он.
https://ria.ru/20200610/1572770726.html
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олег белоконев, снг, эмомали рахмон, белоруссия, таджикистан

Наблюдатели от СНГ: выборы в Таджикистане прошли демократично и свободно

09:50 12.10.2020 (обновлено: 15:30 13.10.2020)
 
© РИА НовостиГолосование на президентских выборов в Таджикистане
Голосование на президентских выборов в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Прошедшие выборы президента Таджикистана признаны демократичными и свободными, заявил журналистам председатель комитета Парламентского собрания России и Белоруссии по обороне и безопасности Олег Белоконев.
Белоконев на выборах в Таджикистане в отсутствие генсека исполкома СНГ Сергея Лебедева, который не смог прибыть в республику, возглавлял миссию наблюдателей от СНГ.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
"Выборы президента Таджикистана проведены в соответствии с конституцией и законом о выборах президента Таджикистана и соответствуют принципам демократии", — заявил он.
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По его словам, выборы были открытыми, конкурентоспособными и обеспечили свободное волеизъявление граждан.
"Мы не зафиксировали нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Голосование проходило в спокойной обстановке при высокой активности граждан", — добавил он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОлег БелоконевСНГЭмомали РахмонБелоруссияТаджикистан
 
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