https://ria.ru/20201012/vybory-1579382562.html
Итоги президентских выборов в Таджикистане
Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:20
2020-10-12T12:20
2020-10-12T15:35
инфографика
эмомали рахмон
таджикистан
выборы
в мире
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Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто победил в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.
3
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, эмомали рахмон, таджикистан, выборы, в мире