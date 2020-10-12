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https://ria.ru/20201012/vybory-1579382562.html
Итоги президентских выборов в Таджикистане
Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:20
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инфографика
эмомали рахмон
таджикистан
выборы
в мире
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Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто победил в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.
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таджикистан
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инфографика, эмомали рахмон, таджикистан, выборы, в мире

Итоги президентских выборов в Таджикистане

12:20 12.10.2020 (обновлено: 15:35 12.10.2020)
 
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Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто победил в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.
 
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ИнфографикаЭмомали РахмонТаджикистанВыборыВ мире
 
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