https://ria.ru/20201012/vybory-1579382562.html

Итоги президентских выборов в Таджикистане

Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона... РИА Новости, 12.10.2020

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инфографика

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таджикистан

выборы

в мире

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Выборы главы государства прошли в Таджикистане 11 октября. На высший пост претендовали пять кандидатов, включая действующего лидера Эмомали Рахмона. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто победил в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.

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таджикистан

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инфографика, эмомали рахмон, таджикистан, выборы, в мире