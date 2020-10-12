https://ria.ru/20201012/vybory-1579363443.html

Эксперт оценил возможность протестов в Таджикистане после выборов

Высокий результат действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:43

2020-10-12T10:43

2020-10-12T10:43

обсе

госдума рф

одкб

эмомали рахмон

таджикистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Высокий результат действующего президента Таджикистана <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмона</a> на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него последним на этом посту, а к власти в стране готовят его сына - Рустама Эмомали Рахмона, протестов в связи с итогами выборов в республике ожидать не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.По его словам, "власти <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> не опасаются кризиса по образцу того, что произошло в Кыргызстане". "В Таджикистане есть определенные социально-экономические проблемы, но буквально повторения событий как в Кыргызстане я не жду", - отметил политолог.Мендкович также считает, что кандидаты от системных партий, принимавших участие в выборах президента, "с высокой вероятностью признают итоги выборов".За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, ОДКБ, <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html

https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579359412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, госдума рф, одкб, эмомали рахмон, таджикистан, в мире