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Эксперт оценил возможность протестов в Таджикистане после выборов
Высокий результат действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:43
2020-10-12T10:43
обсе
госдума рф
одкб
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Высокий результат действующего президента Таджикистана <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмона</a> на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него последним на этом посту, а к власти в стране готовят его сына - Рустама Эмомали Рахмона, протестов в связи с итогами выборов в республике ожидать не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.По его словам, "власти <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> не опасаются кризиса по образцу того, что произошло в Кыргызстане". "В Таджикистане есть определенные социально-экономические проблемы, но буквально повторения событий как в Кыргызстане я не жду", - отметил политолог.Мендкович также считает, что кандидаты от системных партий, принимавших участие в выборах президента, "с высокой вероятностью признают итоги выборов".За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>, ОДКБ, <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
https://ria.ru/20201011/tadzhikistan-1578970865.html
https://ria.ru/20201012/rakhmon-1579359412.html
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обсе, госдума рф, одкб, эмомали рахмон, таджикистан, в мире

Эксперт оценил возможность протестов в Таджикистане после выборов

10:43 12.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди участвуют в выборах президента Таджикистана на избирательном участке в Душанбе
Люди участвуют в выборах президента Таджикистана на избирательном участке в Душанбе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высокий результат действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него последним на этом посту, а к власти в стране готовят его сына - Рустама Эмомали Рахмона, протестов в связи с итогами выборов в республике ожидать не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
Выборы президента Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 01:00
Процедура выборов президента Таджикистана
"(Результат Рахмона на выборах) это показатель того, что, скорее всего, это последний срок Рахмона, что в стране готовят к власти сына Рахмона - Рустама Эмомали", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "власти Таджикистана не опасаются кризиса по образцу того, что произошло в Кыргызстане". "В Таджикистане есть определенные социально-экономические проблемы, но буквально повторения событий как в Кыргызстане я не жду", - отметил политолог.
Мендкович также считает, что кандидаты от системных партий, принимавших участие в выборах президента, "с высокой вероятностью признают итоги выборов".
За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 10:26
Биография Эмомали Рахмона
 
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