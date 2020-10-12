Эксперт оценил возможность протестов в Таджикистане после выборов
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди участвуют в выборах президента Таджикистана на избирательном участке в Душанбе
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высокий результат действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах главы государства может свидетельствовать о том, что новый срок будет для него последним на этом посту, а к власти в стране готовят его сына - Рустама Эмомали Рахмона, протестов в связи с итогами выборов в республике ожидать не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.
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"(Результат Рахмона на выборах) это показатель того, что, скорее всего, это последний срок Рахмона, что в стране готовят к власти сына Рахмона - Рустама Эмомали", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "власти Таджикистана не опасаются кризиса по образцу того, что произошло в Кыргызстане". "В Таджикистане есть определенные социально-экономические проблемы, но буквально повторения событий как в Кыргызстане я не жду", - отметил политолог.
Мендкович также считает, что кандидаты от системных партий, принимавших участие в выборах президента, "с высокой вероятностью признают итоги выборов".
За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
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