Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/vorota-1579473686.html
В Дагестане подросток умер из-за опрокидывания футбольных ворот
Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:20
2020-10-12T19:20
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что в конце декабря 2019 года в дагестанском селе Тлярата строительная организация построила футбольную площадку. Сообщается, что гендиректор не проконтролировал, закреплены ли футбольные ворота. Седьмого октября 2020 года 13-летний мальчик раскачивался на перекладине футбольных ворот.Следователи возбудили против гендиректора организации уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Дагестане подросток умер из-за опрокидывания футбольных ворот

19:20 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в конце декабря 2019 года в дагестанском селе Тлярата строительная организация построила футбольную площадку. Сообщается, что гендиректор не проконтролировал, закреплены ли футбольные ворота. Седьмого октября 2020 года 13-летний мальчик раскачивался на перекладине футбольных ворот.
Мексиканец с канистрой бензина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:14
В Кузбассе подросток умер при переливании бензина

"В результате опрокидывания ворот (подросток - ред.) получил травмы, повлекшие по неосторожности смерть", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили против гендиректора организации уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
 
Обсудить0
РоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Внучка рассказала о "воскрешении" дедушки с COVID-19 в Кузбассе
02:13Эксперт рассказал, чем опасны "лишние" банковские карты
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
Лента новостейМолния