https://ria.ru/20201012/vorota-1579473686.html

В Дагестане подросток умер из-за опрокидывания футбольных ворот

Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:20

2020-10-12T19:20

2020-10-12T19:20

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что в конце декабря 2019 года в дагестанском селе Тлярата строительная организация построила футбольную площадку. Сообщается, что гендиректор не проконтролировал, закреплены ли футбольные ворота. Седьмого октября 2020 года 13-летний мальчик раскачивался на перекладине футбольных ворот.Следователи возбудили против гендиректора организации уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия