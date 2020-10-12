https://ria.ru/20201012/vorota-1579473686.html
В Дагестане подросток умер из-за опрокидывания футбольных ворот
Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:20
2020-10-12T19:20
2020-10-12T19:20
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подросток в Дагестане скончался из-за опрокидывания футбольных ворот, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что в конце декабря 2019 года в дагестанском селе Тлярата строительная организация построила футбольную площадку. Сообщается, что гендиректор не проконтролировал, закреплены ли футбольные ворота. Седьмого октября 2020 года 13-летний мальчик раскачивался на перекладине футбольных ворот.Следователи возбудили против гендиректора организации уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия