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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579409185.html
В "Слуге народа" оценили идею закупки российской вакцины от коронавируса
Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, депутат Верховной рады Евгения Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:07
2020-10-12T14:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
партия "слуга народа"
ситуация на украине
евгения кравчук
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenija_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Кравчук</a> прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры о закупке российской вакцины от коронавируса и заявила, что пока "вообще не о чем говорить".Ранее Качура заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна закупить вакцину от коронавируса COVID-19 российского производства, если та докажет свою эффективность. Также Качура заявил, что в восточных и юго-восточных регионах партия "Слуга народа" может объединиться с "Оппозиционной платформой - за жизнь" для создания коалиции.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Лидер политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, партия "слуга народа", ситуация на украине, евгения кравчук, украина, в мире

В "Слуге народа" оценили идею закупки российской вакцины от коронавируса

14:07 12.10.2020
 
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Минздрав РФ
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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, депутат Верховной рады Евгения Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры о закупке российской вакцины от коронавируса и заявила, что пока "вообще не о чем говорить".
Ранее Качура заявил, что Украина должна закупить вакцину от коронавируса COVID-19 российского производства, если та докажет свою эффективность. Также Качура заявил, что в восточных и юго-восточных регионах партия "Слуга народа" может объединиться с "Оппозиционной платформой - за жизнь" для создания коалиции.
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У Америки не хватило денег на вакцину

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью... без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить. Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с "Оппозиционной платформой – За жизнь", - цитирует Кравчук агентство "Укринформ".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЕвгения КравчукУкраинаВ мире
 
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