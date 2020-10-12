В "Слуге народа" оценили идею закупки российской вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, депутат Верховной рады Евгения Кравчук прокомментировала заявление коллеги по фракции Александра Качуры о закупке российской вакцины от коронавируса и заявила, что пока "вообще не о чем говорить".
Ранее Качура заявил, что Украина должна закупить вакцину от коронавируса COVID-19 российского производства, если та докажет свою эффективность. Также Качура заявил, что в восточных и юго-восточных регионах партия "Слуга народа" может объединиться с "Оппозиционной платформой - за жизнь" для создания коалиции.
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"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью... без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить. Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с "Оппозиционной платформой – За жизнь", - цитирует Кравчук агентство "Укринформ".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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