https://ria.ru/20201012/urgant-1579440518.html

Отец Ивана Урганта рассказал, что еле сводит концы с концами

Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил о том, что находится в бедственном положении из-за нехватки средств. Об этом он рассказал NEWS.ru. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:37

2020-10-12T16:37

2020-10-12T16:37

шоубиз

андрей ургант

иван ургант

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Актер и телеведущий <a href="http://ria.ru/person__49/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ургант</a> сообщил о том, что находится в бедственном положении из-за нехватки средств. Об этом он <a href="https://news.ru/show-business/na-grani-bednosti-andrej-urgant-pozhalovalsya-na-nehvatku-deneg/">рассказал</a> NEWS.ru.По словам Урганта, из-за карантина по коронавирусу он четыре месяца был совсем без работы, у него не было спектаклей, корпоративов, концертов и свадеб."Деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына (телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Урганта</a> - Прим.ред.), я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать", — сказал актер.Он также добавил, что на декабрь у него нет заказов, хотя в прошлом году весь месяц был расписан заранее.Ранее Ургант-старший признавался, что <a href="https://ria.ru/20200215/1564831296.html" target="_blank">размер его пенсии</a> составляет 17,5 тысячи рублей в месяц. Он рассказал, что не замечает такую сумму, потому что столько тратит в день.

https://ria.ru/20200218/1564904798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ургант, иван ургант