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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/urgant-1579440518.html
Отец Ивана Урганта рассказал, что еле сводит концы с концами
Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил о том, что находится в бедственном положении из-за нехватки средств. Об этом он рассказал NEWS.ru. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:37
2020-10-12T16:37
шоубиз
андрей ургант
иван ургант
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Актер и телеведущий <a href="http://ria.ru/person__49/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ургант</a> сообщил о том, что находится в бедственном положении из-за нехватки средств. Об этом он <a href="https://news.ru/show-business/na-grani-bednosti-andrej-urgant-pozhalovalsya-na-nehvatku-deneg/">рассказал</a> NEWS.ru.По словам Урганта, из-за карантина по коронавирусу он четыре месяца был совсем без работы, у него не было спектаклей, корпоративов, концертов и свадеб."Деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына (телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Урганта</a> - Прим.ред.), я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать", — сказал актер.Он также добавил, что на декабрь у него нет заказов, хотя в прошлом году весь месяц был расписан заранее.Ранее Ургант-старший признавался, что <a href="https://ria.ru/20200215/1564831296.html" target="_blank">размер его пенсии</a> составляет 17,5 тысячи рублей в месяц. Он рассказал, что не замечает такую сумму, потому что столько тратит в день.
https://ria.ru/20200218/1564904798.html
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андрей ургант, иван ургант

Отец Ивана Урганта рассказал, что еле сводит концы с концами

16:37 12.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Андрей Ургант
Актер Андрей Ургант - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Ургант сообщил о том, что находится в бедственном положении из-за нехватки средств. Об этом он рассказал NEWS.ru.
По словам Урганта, из-за карантина по коронавирусу он четыре месяца был совсем без работы, у него не было спектаклей, корпоративов, концертов и свадеб.
"Деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына (телеведущего Ивана Урганта - Прим.ред.), я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать", — сказал актер.
Он также добавил, что на декабрь у него нет заказов, хотя в прошлом году весь месяц был расписан заранее.
Ранее Ургант-старший признавался, что размер его пенсии составляет 17,5 тысячи рублей в месяц. Он рассказал, что не замечает такую сумму, потому что столько тратит в день.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля, 06:15
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ШоубизАндрей УргантИван Ургант
 
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