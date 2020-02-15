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Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

22:50 15.02.2020 (обновлено: 23:55 15.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Андрей Ургант
Актер Андрей Ургант
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.
"Я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день", — приводит его слова Teleprogramma.pro.
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Отец Ивана Урганта также рассказал, что в прошлом году ему не выплачивали пенсию на протяжении четырех месяцев.
"Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так", — отметил он.
Ранее о своих пенсиях рассказали некоторые знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — "20 с лишним", Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
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Регина ДубовицкаяШоу-бизнесАндрей УргантЛев ЛещенкоРоссияОбщество
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