Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.

"Я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день", — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Отец Ивана Урганта также рассказал, что в прошлом году ему не выплачивали пенсию на протяжении четырех месяцев.

"Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так", — отметил он.