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https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579411025.html
Убийцу активистки Григорьевой приговорили к восьми годам колонии
Житель Петербурга Алексей Волнянко, обвиняющийся в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой на бытовой почве, приговорен к 8 годам и одному месяцу... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:15
2020-10-12T14:15
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Житель Петербурга Алексей Волнянко, обвиняющийся в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой на бытовой почве, приговорен к 8 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединённая пресс-служба судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>."Московский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Волнянко, признанного виновным в убийстве Григорьевой, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что Волнянко 21 июля 2019 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Волнянко, работавший кладовщиком в магазине "Эльдорадо", вину признал, в содеянном раскаялся.Ранее сообщалось, что изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что преступление совершил Волнянко. По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем с Волнянко. Последний "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил и заколол женщину, после чего убежал, бросив нож в кусты.СМИ писали, что оппозиционная активистка Григорьева незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/sokolov-1579401172.html
https://ria.ru/20201009/legkostupova-1579061760.html
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Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

Убийцу активистки Григорьевой приговорили к восьми годам колонии

14:15 12.10.2020
 
© Фото : страница Елены Григорьевой в соцсетиЕлена Григорьева
Елена Григорьева - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : страница Елены Григорьевой в соцсети
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Житель Петербурга Алексей Волнянко, обвиняющийся в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой на бытовой почве, приговорен к 8 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Волнянко, признанного виновным в убийстве Григорьевой, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Волнянко 21 июля 2019 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.
Волнянко, работавший кладовщиком в магазине "Эльдорадо", вину признал, в содеянном раскаялся.
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Ранее сообщалось, что изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что преступление совершил Волнянко. По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем с Волнянко. Последний "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил и заколол женщину, после чего убежал, бросив нож в кусты.
СМИ писали, что оппозиционная активистка Григорьева незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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