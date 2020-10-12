https://ria.ru/20201012/travmy-1579434371.html

Бузова показала травмы, полученные на "Ледниковом периоде"

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram, какие травмы она получила за время участия в проекте "Ледниковый период". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:08

2020-10-12T16:08

2020-10-12T16:08

шоубиз

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> показала подписчикам в Instagram, какие травмы она получила за время участия в проекте "Ледниковый период".Звезда выложила в сториз видео, которое подписала "Ножки принцессы". На нем видно мозоль на мизинце и выпирающую кость большого пальца."Я ничего не буду говорить… Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было, — прокомментировала Бузова. — Вот с такой болью я выступаю каждый день".Артистка уверяет, что встала на коньки только на проекте, два месяца назад, и всему научилась у своих тренеров. Ранее фанаты певицы предположили, что Бузову и ее партнера олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева <a href="https://ria.ru/20201011/buzova-1579309110.html" target="_blank">засудили</a> во втором выпуске программы.

https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова