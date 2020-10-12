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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/travmy-1579434371.html
Бузова показала травмы, полученные на "Ледниковом периоде"
Певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram, какие травмы она получила за время участия в проекте "Ледниковый период". РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:08
2020-10-12T16:08
шоубиз
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> показала подписчикам в Instagram, какие травмы она получила за время участия в проекте "Ледниковый период".Звезда выложила в сториз видео, которое подписала "Ножки принцессы". На нем видно мозоль на мизинце и выпирающую кость большого пальца."Я ничего не буду говорить… Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было, — прокомментировала Бузова. — Вот с такой болью я выступаю каждый день".Артистка уверяет, что встала на коньки только на проекте, два месяца назад, и всему научилась у своих тренеров. Ранее фанаты певицы предположили, что Бузову и ее партнера олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева <a href="https://ria.ru/20201011/buzova-1579309110.html" target="_blank">засудили</a> во втором выпуске программы.
https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html
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ольга бузова

Бузова показала травмы, полученные на "Ледниковом периоде"

16:08 12.10.2020
 
© Фото : Страница Дмитрия Соловьева в Instagram.Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на тренировке.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на тренировке. - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Страница Дмитрия Соловьева в Instagram.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram, какие травмы она получила за время участия в проекте "Ледниковый период".
Звезда выложила в сториз видео, которое подписала "Ножки принцессы". На нем видно мозоль на мизинце и выпирающую кость большого пальца.
© Ольга Бущова/InstagramСкриншот сторис Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот сторис Ольги Бузовой в Instagram - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Ольга Бущова/Instagram
Скриншот сторис Ольги Бузовой в Instagram
"Я ничего не буду говорить… Но этой косточки не было еще два месяца назад и этой мозоли не было, — прокомментировала Бузова. — Вот с такой болью я выступаю каждый день".
Артистка уверяет, что встала на коньки только на проекте, два месяца назад, и всему научилась у своих тренеров. Ранее фанаты певицы предположили, что Бузову и ее партнера олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева засудили во втором выпуске программы.
Бузова расплакалась на шоу ''Ледниковый период'' - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 03:24Шоубиз
Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"
 
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ШоубизОльга Бузова
 
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