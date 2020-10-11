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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/buzova-1579309110.html
Фанаты Бузовой посчитали, что певицу засудили на "Ледниковом периоде"
Поклонники Ольги Бузовой посчитали, что девушку и ее партнера необъективно оценило жюри в новом выпуске шоу "Ледниковый период". Об этом они написали в... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T19:08
2020-10-11T19:11
шоубиз
россия
youtube
баста (василий вакуленко)
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Поклонники <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> посчитали, что девушку и ее партнера необъективно оценило жюри в новом выпуске шоу "Ледниковый период". Об этом они написали в комментариях на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> и в Instagram певицы.Бузова и ее партнер олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили романтичный номер под песню <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank" data-auto="true">Басты</a> "Сансара". Как отметила сама артистка, у их выступления была сложная задумка.Однако жюри невысоко оценило выступление, по итогу выпуска Бузова и Соловьев набрали меньше всего баллов. "Что-то судьи не по-доброму настроены. Можно быть более позитивными, даже выставляя такие оценки", — посетовали зрители.Пользователи Сети предположили, что пару специально поставили в конец выпуска. "Хитрые поставили Бузову в конце, чтобы рейтинги поднять… Если бы их первыми показали с такими оценками, то многие бы переключили..." — написали они.Другие комментаторы высказали мнение, что Ольгу и Дмитрия засудили: - "Как можно людям, которые падают, ставить 6.0, а за этот номер 5.7? По личным отношениям судьи не судят! Стыдоба".<br>- "Судить надо объективно за прокат номера, а не выражать свою личную неприязнь, господа судьи".<br>- "Я смотрю, так все "любят" Олю, такие оценки "хорошие", а Исинбаева вообще "обожает" ее".Ольга Бузова поблагодарила поклонников за поддержку. "Спасибо за тысячи сообщений… Я все это вижу и читаю! Вы мой свет, вы моя любовь", — сказала она.
https://rsport.ria.ru/20201011/shou-1579247374.html
https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html
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россия, youtube, баста (василий вакуленко), ольга бузова

Фанаты Бузовой посчитали, что певицу засудили на "Ледниковом периоде"

19:08 11.10.2020 (обновлено: 19:11 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поклонники Ольги Бузовой посчитали, что девушку и ее партнера необъективно оценило жюри в новом выпуске шоу "Ледниковый период". Об этом они написали в комментариях на YouTube и в Instagram певицы.
Бузова и ее партнер олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили романтичный номер под песню Басты "Сансара". Как отметила сама артистка, у их выступления была сложная задумка.
Тренер Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Тарасова оценила выступление Бузовой на "Ледниковом периоде"

"Номер о первой и чистой любви двух подростков, которые впервые испытывают эти светлые чувства… Это история о паре влюбленных, у которой уже есть своя песня, и они наслаждаются друг другом под нее", — объяснила певица в Instagram.

Однако жюри невысоко оценило выступление, по итогу выпуска Бузова и Соловьев набрали меньше всего баллов. "Что-то судьи не по-доброму настроены. Можно быть более позитивными, даже выставляя такие оценки", — посетовали зрители.
Пользователи Сети предположили, что пару специально поставили в конец выпуска. "Хитрые поставили Бузову в конце, чтобы рейтинги поднять… Если бы их первыми показали с такими оценками, то многие бы переключили..." — написали они.
Другие комментаторы высказали мнение, что Ольгу и Дмитрия засудили:
- "Как можно людям, которые падают, ставить 6.0, а за этот номер 5.7? По личным отношениям судьи не судят! Стыдоба".
- "Судить надо объективно за прокат номера, а не выражать свою личную неприязнь, господа судьи".
- "Я смотрю, так все "любят" Олю, такие оценки "хорошие", а Исинбаева вообще "обожает" ее".
Бузова расплакалась на шоу ''Ледниковый период'' - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"
Ольга Бузова поблагодарила поклонников за поддержку. "Спасибо за тысячи сообщений… Я все это вижу и читаю! Вы мой свет, вы моя любовь", — сказала она.
 
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ШоубизРоссияYouTubeБаста (Василий Вакуленко)Ольга Бузова
 
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