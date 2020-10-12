https://ria.ru/20201012/tiktok-1579416103.html

Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok

Forbes составил рейтинг самых богатых русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:45

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2020-10-12T14:47

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a> составил рейтинг самых богатых русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok. Первое место занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. У него 9,5 миллионов подписчиков и доход в 10,47 миллионов рублей рублей. На втором месте — 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева. На нее подписаны 16,4 миллиона человек, которые принесли ей 4, 93 миллиона рублей. Тройку лидеров закрывает 23-летний белорус Алексей Савко. Его аудитория составляет 6,5 миллионов подписчиков, а доход — 4,81 миллиона рублей. За ними следуют Юлия Гаврилина (7,2 миллиона подписчиков, 3,32 миллиона рублей), Валя Карнавал (9,1 миллиона подписчиков, 3,21 миллиона рублей), Даня Милохин (8,6 миллиона подписчиков, 2,87 миллиона рублей). Также в список попали Кирилл и Артем Верзаковы (6,9 миллиона подписчиков, 2,56 миллионов рублей), Анна Калашник (4,7 миллиона подписчиков, 2 миллиона рублей), Аня Покров (7,1 миллиона подписчиков, 1,92 миллиона рублей) и Диана Астер (6,5 миллионов подписчиков, 1,44 миллиона рублей).При подсчетах учитывался объем выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. В шорт-лист не вошли блогеры, музыканты и иные знаменитости, которые прославились за пределами сервиса или получали доходы от иной профессиональной деятельности. Особенность<a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank"> TikTok</a> заключается в том, что его алгоритмы выборочно показывают видео широкой аудитории: даже новичок за несколько месяцев регулярных съемок может набрать сотни тысяч просмотров своих видео. Продвижение с помощью тиктокеров освоили крупные бренды и компании. Кроме гонораров от рекламодателей, доход пользователям TikTok приносит продвижение музыкальных треков и проведение прямых эфиров. В 2020 году TikTok обогнал по популярности Instagram — у него более 2 млрд скачиваний.

https://ria.ru/20200828/bts-1576384543.html

https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, forbes, общество, экономика