https://ria.ru/20201012/sudno-1579412646.html

Судно для подачи труб "Северного потока — 2" вышло из Калининграда

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток — 2", вышло из порта Светлый под... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:26

2020-10-12T14:26

2020-10-12T14:26

северный поток — 2

газпром

светлый

сша

калининград

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", вышло из порта <a href="http://ria.ru/location_Svetlyjj/" target="_blank" data-auto="true">Светлый</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic, при этом новый пункт назначения там не указывается.Судно с июля находилось под Калининградом наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода. Пробыв в Мукране меньше суток, судно вернулось в российский порт."<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" сообщал ранее в октябре, что рассматривает доступные альтернативы, которые позволили бы компании завершить проект "Северный поток — 2". Компания подчеркивала, что стремится ввести газопровод в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок. Ранее "Газпром" отмечал, что ограничен в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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светлый

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, газпром, светлый, сша, калининград, украина, в мире