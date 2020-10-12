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https://ria.ru/20201012/strelba-1579348272.html
В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским
В Дагестане полицейские нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь при проверке документов, сообщили РИА Новости в республиканском МВД. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:02
2020-10-12T14:00
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> полицейские нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь при проверке документов, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.Инцидент произошел минувшей ночью, в 01:15, на 774-м километре федеральной автодороги "Кавказ", возле села Кульзеб Кизилюртовского района. Полицейские попытались проверить документы у пассажиров иномарки, но те начали стрелять.По данным ведомства, полицейские не пострадали, но служебная машина получила множество пулевых пробоин. На месте происшествия изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении оружия.Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчины, стрелявшие в полицейских, оказались жителями Хасавюрта.В ведомстве сообщили, что собраны необходимые материалы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html
мёртвый боевик самый спокойный
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Ну, и где они сейчас?! За такое всю оставшуюся жизнь на рудниках должны провести, без права общения с внешним миром!!!
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РИА Новости
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским

09:02 12.10.2020 (обновлено: 14:00 12.10.2020)
 
© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкСотрудники полиции Дагестана
Сотрудники полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / NewsTeam
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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. В Дагестане полицейские нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь при проверке документов, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.
Инцидент произошел минувшей ночью, в 01:15, на 774-м километре федеральной автодороги "Кавказ", возле села Кульзеб Кизилюртовского района. Полицейские попытались проверить документы у пассажиров иномарки, но те начали стрелять.

"Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейские не пострадали, но служебная машина получила множество пулевых пробоин. На месте происшествия изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении оружия.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 12:47
В Чечне ликвидировали двух боевиков
Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчины, стрелявшие в полицейских, оказались жителями Хасавюрта.

"Удалось установить личности стрелявших, это жители Дагестана 25 и 26 лет. Проверяется их причастность к совершению иных преступлений на территории республики региона", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что собраны необходимые материалы для принятия процессуального решения.
 
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Республика ДагестанПроисшествия
 
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