https://ria.ru/20201012/strelba-1579348272.html

В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским

В Дагестане полицейские нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь при проверке документов, сообщили РИА Новости в республиканском МВД. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:02

2020-10-12T09:02

2020-10-12T14:00

республика дагестан

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> полицейские нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь при проверке документов, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.Инцидент произошел минувшей ночью, в 01:15, на 774-м километре федеральной автодороги "Кавказ", возле села Кульзеб Кизилюртовского района. Полицейские попытались проверить документы у пассажиров иномарки, но те начали стрелять.По данным ведомства, полицейские не пострадали, но служебная машина получила множество пулевых пробоин. На месте происшествия изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении оружия.Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчины, стрелявшие в полицейских, оказались жителями Хасавюрта.В ведомстве сообщили, что собраны необходимые материалы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html

Олег Жайворонок мёртвый боевик самый спокойный 14

Евгений Нестеров Ну, и где они сейчас?! За такое всю оставшуюся жизнь на рудниках должны провести, без права общения с внешним миром!!! 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия