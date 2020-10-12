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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201012/starovery-1579449837.html
Старообрядческий форум перенесли на май 2021 года из-за коронавируса
Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, перенесен на РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:17
2020-10-12T19:24
религия и мировоззрение
религия
протопоп аввакум
рпсц
новости - религия и мировоззрение
дальний восток
денис молчанов
москва
боровск
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), опубликованном в понедельник.Всемирный старообрядческий форум был запланирован на 20-21 октября, 21 октября должно было состояться Литературное собрание, 22 октября и 23 октября - концерты духовной музыки в Боровске и Москве. Кроме того, в Боровске, куда был сослан протопоп Аввакум, планировалась экскурсионная программа для паломников."По причине эпидемии коронавируса Всемирный старообрядческий форум и праздничные духовные концерты перенесены на 2021 год. Мероприятие задумано именно как международное. Рассматривались варианты подключения иностранных и иногородних участников в формате видеоконференцсвязи, но по причине ухудшения эпидемиологической обстановки не только в России, но и в странах проживания многих участников, было принято решение переноса мероприятия до улучшения ситуации", - говорится в сообщении на сайте РПСЦ.Позже секретарь главы РПСЦ Митрополита Московского и всея Руси Корнилия протодьякон Виктор Савельев сообщил РИА Новости, что форум планируется провести в мае 2021 года. "Пока мы планируем провести форум в мае 2021 года. Эти планы предварительные, все зависит от ситуации с коронавирусом", - сказал он.Литературное собрание состоится, но заочно: выступления участников запишут, из них смонтируют фильм "с добавлением историко-просветительского материала", уточняют на сайте. Двухчасовое видео окажется в свободном доступе в интернете "приблизительно к 15 декабря 2020 года".Без изменения остались планы по экскурсионной поездке в Боровск. "Утром из Москвы выезжает автобус с паломниками, в Боровске запланированы молебен в храме Введения Пресвятой Богородицы, торжественное открытие памятника протопопу Аввакуму архитектора Молчанова, после экскурсионная программа и вечером отъезд в Москву", - заключили организаторы.Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.
https://ria.ru/20201006/rublev-1578389853.html
дальний восток
москва
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религия, протопоп аввакум, рпсц, новости - религия и мировоззрение, дальний восток, денис молчанов, москва, боровск, общество

Старообрядческий форум перенесли на май 2021 года из-за коронавируса

17:17 12.10.2020 (обновлено: 19:24 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПраздник Святых Жён-Мироносиц
Праздник Святых Жён-Мироносиц - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), опубликованном в понедельник.
Всемирный старообрядческий форум был запланирован на 20-21 октября, 21 октября должно было состояться Литературное собрание, 22 октября и 23 октября - концерты духовной музыки в Боровске и Москве. Кроме того, в Боровске, куда был сослан протопоп Аввакум, планировалась экскурсионная программа для паломников.
"По причине эпидемии коронавируса Всемирный старообрядческий форум и праздничные духовные концерты перенесены на 2021 год. Мероприятие задумано именно как международное. Рассматривались варианты подключения иностранных и иногородних участников в формате видеоконференцсвязи, но по причине ухудшения эпидемиологической обстановки не только в России, но и в странах проживания многих участников, было принято решение переноса мероприятия до улучшения ситуации", - говорится в сообщении на сайте РПСЦ.
Позже секретарь главы РПСЦ Митрополита Московского и всея Руси Корнилия протодьякон Виктор Савельев сообщил РИА Новости, что форум планируется провести в мае 2021 года. "Пока мы планируем провести форум в мае 2021 года. Эти планы предварительные, все зависит от ситуации с коронавирусом", - сказал он.
Литературное собрание состоится, но заочно: выступления участников запишут, из них смонтируют фильм "с добавлением историко-просветительского материала", уточняют на сайте. Двухчасовое видео окажется в свободном доступе в интернете "приблизительно к 15 декабря 2020 года".
Без изменения остались планы по экскурсионной поездке в Боровск. "Утром из Москвы выезжает автобус с паломниками, в Боровске запланированы молебен в храме Введения Пресвятой Богородицы, торжественное открытие памятника протопопу Аввакуму архитектора Молчанова, после экскурсионная программа и вечером отъезд в Москву", - заключили организаторы.
Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом.
Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.
Настенная картинка Даниил Викулов. Андрей Денисов, представленная на выставке Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний в музее Рублева - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияПротопоп АввакумРПСЦНовости - Религия и мировоззрениеДальний ВостокДенис МолчановМоскваБоровскОбщество
 
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