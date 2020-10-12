https://ria.ru/20201012/starovery-1579449837.html

Старообрядческий форум перенесли на май 2021 года из-за коронавируса

Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, перенесен на РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:17

2020-10-12T17:17

2020-10-12T19:24

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религия

протопоп аввакум

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), опубликованном в понедельник.Всемирный старообрядческий форум был запланирован на 20-21 октября, 21 октября должно было состояться Литературное собрание, 22 октября и 23 октября - концерты духовной музыки в Боровске и Москве. Кроме того, в Боровске, куда был сослан протопоп Аввакум, планировалась экскурсионная программа для паломников."По причине эпидемии коронавируса Всемирный старообрядческий форум и праздничные духовные концерты перенесены на 2021 год. Мероприятие задумано именно как международное. Рассматривались варианты подключения иностранных и иногородних участников в формате видеоконференцсвязи, но по причине ухудшения эпидемиологической обстановки не только в России, но и в странах проживания многих участников, было принято решение переноса мероприятия до улучшения ситуации", - говорится в сообщении на сайте РПСЦ.Позже секретарь главы РПСЦ Митрополита Московского и всея Руси Корнилия протодьякон Виктор Савельев сообщил РИА Новости, что форум планируется провести в мае 2021 года. "Пока мы планируем провести форум в мае 2021 года. Эти планы предварительные, все зависит от ситуации с коронавирусом", - сказал он.Литературное собрание состоится, но заочно: выступления участников запишут, из них смонтируют фильм "с добавлением историко-просветительского материала", уточняют на сайте. Двухчасовое видео окажется в свободном доступе в интернете "приблизительно к 15 декабря 2020 года".Без изменения остались планы по экскурсионной поездке в Боровск. "Утром из Москвы выезжает автобус с паломниками, в Боровске запланированы молебен в храме Введения Пресвятой Богородицы, торжественное открытие памятника протопопу Аввакуму архитектора Молчанова, после экскурсионная программа и вечером отъезд в Москву", - заключили организаторы.Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.

https://ria.ru/20201006/rublev-1578389853.html

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Раскол в русском православии: староверы против никонианцев В пятом выпуске программы "Династия. Россия времен Романовых" Петр Романов говорит о расколе в русском православии, потрясшем царствование Алексея Михайловича. 2020-10-12T17:17 true PT6M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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