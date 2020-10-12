https://ria.ru/20201012/spasatel-1579359630.html

Рухнувшим с петербургского моста мотоциклистом оказался спасатель

Водитель мотоцикла, погибший при падении с Сампсониевского моста в Петербурге, работал в МЧС, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:27

2020-10-12T10:27

2020-10-12T10:27

kawasaki

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

мостотрест

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель мотоцикла, погибший при падении с Сампсониевского моста в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, работал в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.Инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 2.15 мск. Молодой человек за рулем мотоцикла <a href="http://ria.ru/organization_Kawasaki/" target="_blank" data-auto="true">Kawasaki</a>, минуя ограждения и красный сигнал светофора, сорвался с разведенного моста и упал в воду. Погиб на месте.На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в интернет, видно, как сотрудник "<a href="http://ria.ru/organization_Mostotrest/" target="_blank" data-auto="true">Мостотреста</a>" в специальном жилете тщетно пытался предупредить мотоциклиста взмахом рук, что мост разведен.

https://ria.ru/20201011/mototsiklist-1579249442.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

kawasaki, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, мостотрест, происшествия