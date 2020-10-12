Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/spasatel-1579359630.html
Рухнувшим с петербургского моста мотоциклистом оказался спасатель
Водитель мотоцикла, погибший при падении с Сампсониевского моста в Петербурге, работал в МЧС, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:27
2020-10-12T10:27
kawasaki
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
мостотрест
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c4818ca95701af86dc2f2b5f976c18d7.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Водитель мотоцикла, погибший при падении с Сампсониевского моста в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, работал в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.Инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 2.15 мск. Молодой человек за рулем мотоцикла <a href="http://ria.ru/organization_Kawasaki/" target="_blank" data-auto="true">Kawasaki</a>, минуя ограждения и красный сигнал светофора, сорвался с разведенного моста и упал в воду. Погиб на месте.На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в интернет, видно, как сотрудник "<a href="http://ria.ru/organization_Mostotrest/" target="_blank" data-auto="true">Мостотреста</a>" в специальном жилете тщетно пытался предупредить мотоциклиста взмахом рук, что мост разведен.
https://ria.ru/20201011/mototsiklist-1579249442.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_caf1cee08c021fb93d206141e6778be2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
kawasaki, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, мостотрест, происшествия

Рухнувшим с петербургского моста мотоциклистом оказался спасатель

10:27 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Водитель мотоцикла, погибший при падении с Сампсониевского моста в Петербурге, работал в МЧС, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.
"Да, это наш сотрудник. Он работал в МЧС по Василеостровскому району. Обстоятельства произошедшего выясняются", - отметили в пресс-службе.
Падение мотоциклиста - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 09:43
Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 2.15 мск. Молодой человек за рулем мотоцикла Kawasaki, минуя ограждения и красный сигнал светофора, сорвался с разведенного моста и упал в воду. Погиб на месте.
На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в интернет, видно, как сотрудник "Мостотреста" в специальном жилете тщетно пытался предупредить мотоциклиста взмахом рук, что мост разведен.
 
Обсудить0
KawasakiМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургМостотрестПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
Лента новостейМолния